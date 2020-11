Rilancio Lombardia, turismo, ristori microimprese e lavoratori autonomi

Sostegno vitale per attività 54 mln per agenzie viaggi, tour operator, guide e bus turistici

"Regione Lombardia dimostra ancora una volta di sostenere con i fatti il settore del turismo: 54 milioni di euro stanziati dalla Giunta guidata dal presidente Fontana che saranno destinati, tra gli altri, alle agenzie di viaggio, ai tour operator, alle guide, agli accompagnatori turistici e alle attività dei bus turistici. Un sostegno indispensabile per migliaia di operatori e famiglie, alle prese con una crisi senza precedenti".

È questo il commento di Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, in merito all'approvazione, da parte della Giunta di Regione Lombardia, della misura 'Sì! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia', concernente i criteri per il ristoro, a fondo perduto, di microimprese e lavoratori autonomi con partita Iva, con particolare riferimento alle attività turistiche.

"Il turismo è stato uno dei primi settori ad andare in crisi - aggiunge Lara Magoni - e sarà probabilmente uno degli ultimi a tornare alla normalità: sostenerlo è necessario e non più rinviabile".

"È dallo scorso mese di aprile - rimarca l'assessore - che sto chiedendo al ministro Franceschini la dichiarazione dello stato di crisi dell'intero settore turistico. Una richiesta, purtroppo, ancora ad oggi inascoltata. E l'esclusione di intere categorie dal decreto ristori dimostra ancora una volta che per questo Governo esistono comparti e lavoratori di serie B".

"Regione Lombardia, invece, non lascia indietro nessuno - prosegue Magoni - e raccoglie il loro grido di aiuto. Prima dell'arrivo del Covid-19 il turismo in Lombardia era in forte crescita e questo grazie anche a un patrimonio umano che non possiamo perdere, soprattutto a pochi anni dalle Olimpiadi invernali del 2026".

"Una ricchezza inestimabile fatta di operatori e famiglie - conclude - che promuovono e credono fermamente nel nostro territorio: la prova è anche nel grande successo riscosso dal bando per la riqualificazione delle strutture ricettive. Le richieste pervenute sono state moltissime e questo dimostra quanta voglia di ripartire ci sia tra i lombardi. Ora, grazie all'impegno di Regione Lombardia, il settore del turismo avrà nuova linfa vitale, indispensabile per il futuro"