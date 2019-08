Riaprono le iscrizioni per la ScigaMatt: altri 200 posti a disposizione

Era già stato raggiunto con quasi 2 mesi di anticipo il tetto massimo dei 1000 partecipanti.

Alla ScigaMATT danno i numeri! Raggiunto con quasi 2 mesi di anticipo il tetto massimo dei 1000 partecipanti e le iscrizioni sono ufficialmente .... APERTE!!!!

Ebbene si, quest'anno la ScigaMATT è ancora più matta e ricca di novità: + 200 posti al via, le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 1200 atleti, o comunque entro il 6 settembre! www.scigamatt.com

3 percorsi con caratteristiche diverse ma un'unica parola d'ordine comune: divertimento!!!

Confermatissima la partenza da Piazza Garibaldi e nella zona del "Lungo Lago" si è scatenata la fantasia dell'Organizzazione, ecco qualche spoiler:

"Commandos Touchdown" - in collaborazione di Commandos Brianza una squadra di Football Americano al completo cercherà di ostacolare la corsa degli atleti.

"Muur da Paja" - in collaborazine con AVIS Comunale di Lecco l'immancabile Piramide di paglia.

"Baywatch" - in collaborazione con Canottieri Lecco ... beh c'è poco da spiegare...

"Paratori Adventure" - in collaborazione con Coop. Paratori Genova a r.l. una serie di containers navali posizionati presso il Monumento dei Caduti per creare un percorso davvero matto!

Tutto questo ed altri 25 ostacoli sono la ScigaMATT "MINI" circa 7km.

Per chi oltre ad essere un po' matto si sente anche un vero duro c'è la ScigaMATT "The Original" circa 11km o ScigaMUD circa 11km!

Con gli stessi 29 ostacoli della MINI ma con l'aggiunta di altri 8 spaventosi ostacoli, posizionati nella location CAVAGIOZZO, attorno al Baitello degli Alpini di Acquate, dove saranno posizionati gli ostacoli più impegnativi di questa edizione. Qualche nome:

"Full Metal Jacket" - percorso militare

"Armageddon" - Multi Ring da +15 mt

"Ostacul del Belo" - Multi Ring con prese basse

"Free Climbing" - per veri "Ragni di Lecco"

E per tutti (anche il "MINI") l'ultimo impossibile ostacolo: CLIFFHANGER !!!! - in collaborazione con ILT Industria Legnami Tirano - vedremo chi riuscirà a terminarlo senza penalità!!!!

Da questo fine settimana sarà in distribuzione negli esercizi commerciali di Lecco e on-line la ScigaMAP con il tracciato e programma dettagliato dell'evento, così da poter localizzare tutti gli ostacoli e prendere visione dei servizi legati alla manifestazione.

Anche quest'anno ScigaMATT sarà tappa del Campionato Italiano OCR 2019, giunto alla sua 5' edizione, che riunisce le migliori corse OCR agonistiche italiane, gare valevoli per le qualificazioni agli OCR European Championships; ScigaMATT sarà anche valevole per il Campionato Regionale Lombardia 2019.