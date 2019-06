Regione Lombardia firma accordo con Ordine Consulenti del Lavoro

Formenti (Lega): “Importante passo in avanti sul fronte della legalità e tutela dei diritti”

Firmato oggi a Milano il protocollo d’intesa per la promozione dell’Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro tra la Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. In merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega, Antonello Formenti.

“La firma di oggi – ha dichiarato Formenti – è una buona notizia per il mondo del lavoro, in quanto rappresenta un passo in avanti in materia di legalità e di tutela dei diritti”. “La collaborazione fra Regione e Consulenti del Lavoro – darà buoni frutti non solo per quanto riguarda i rapporti fra le imprese e la pubblica amministrazione, ma anche sul fronte del contrasto al lavoro nero o comunque irregolare”.

“In un momento in cui si parla molto di responsabilità sociale delle imprese – ha proseguito il consigliere Formenti – l’asseverazione rappresenta uno strumento in più a garanzia della trasparenza e dell’assoluta regolarità dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni che i contributi fiscalmente dovuti”.

“Il protocollo sottoscritto oggi a Milano – conclude il consigliere regionale - rafforza inoltre la cultura della legalità e la concorrenza virtuosa delle aziende lombarde, valorizzando nello stesso momento anche l’importante ruolo e le preziose competenze dei Consulenti del Lavoro”.