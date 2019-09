Reddito di cittadinanza: sono arrivati i 12 navigator lecchesi

Provengono da tutta Italia e dovranno aiutare chi percepisce l'assegno integrativo a trovare occupazione.

Si chiamano Isidoro Arianna, Manuela Bonaccorso, Luca Bosisio, Giovanni Cedrone, Giulia Di Nicolò, Pasqualino Di Serio, Claudia Frigerio, Lorenzo Luceri, Marianna Parisi, Andrea Sebastiano Sciuto, Valeria Valsecchi e Antonio Vanadia e sono i 12 vincitori del concorso per navigator per la provincia di Lecco.

Giunti oggi in città, i navigator avranno il compito di accompagnare i percettori del reddito di cittadinanza nel percorso verso il reinserimento lavoratori. Si tratta di un gruppo variegato, composto da persone con un'età media tra i 31 anni e i 47 anni, ambiti di formazione differenti e provenienti da diverse regioni italiane: dalla Lombardia, dalla Sicilia, dal Lazio, dal Friuli, dal Molise e dalla Calabria

Ad accoglierli il consigliere provinciale con delega al lavoro Giuseppe Scaccabarozzi e il dirigente Roberto Panzeri: «Lecco – ha spiegato Panzeri – è ormai tornata a un tasso di disoccupazione vicino al 5%, è un territorio dove bene o male il lavoro si trova e chi non ci riesce deve semplicemente darsi da fare. Compito dei navigator sarà quello di affiancare gli operatori dei nostri centri per l'impiego: si occuperanno della presa in carico dei beneficiari, dovranno verificarne le potenzialità, strutturare un piano volto all'inserimento in un'occupazione o in un'attività formativa e nello stesso tempo attivare i rapporti con le aziende».

A oggi sono circa 500 i lecchesi che percepiscono il reddito di cittadinanza per un assegno medio di 468 euro e la stima è che possano salire fino a 1000 persone.

«La piattaforma nazionale – continua Panzeri – quando sarà pronta permetterà alle aziende di caricare le loro ricerche di lavoratori, anche perché assumendo un percettore del reddito avranno un vantaggio fiscale. Intanto continueremo a lavorare con i nostri strumenti: siamo al tavolo networking con le agenzie private di collocamento accreditate e le parti sociali e abbiamo un portafoglio di 2000 aziende che già si rivolgono a noi».

Non soltanto i navigator, i centri per l'impiego lecchesi saranno ulteriormente potenziati nelle prossime annualità. Attualmente vi lavorano una cinquantina di persone tra assunti, 27, ed esterni. Con il potenziamento previsto sarà dunque possibile stabilizzare la struttura, interrompendo l'esternalizzazione.

«Dopo decenni di abbandono sono previste 11 nuove assunzioni - spiega il consigliere delegato Giuseppe Scaccabarozzi – con contratto triennale che dovrebbero essere poi stabilizzate dalla Regione. Inoltre altre 20-22 assunzioni sono previste per il biennio successivo. Non sono i numeri della Germania, ma i centri per l'impiego di Lecco e Merate riescono a garantire servizi aggiuntivi come l'unità di crisi, collocamento mirato disabili, lo sportello stage e centro risorse donne».

La struttura lecchese è infatti considerata d'eccellenza: «La nostra capacità – conclude il dirigente Panzeri – è stata quella di recuperare finanziamenti per potenziare i servizi. Per esempio per il collocamento mirato a Como c'è una persona e mezzo e noi riusciamo ad averne 15. Con le nuove assunzioni, arriveremo ad avere struttura che ci permetterà ancora più efficace».