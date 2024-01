Recupero fanghi in agricoltura al via nuovo applicativo

Dopo una sperimentazione di quasi un anno, nei giorni scorsi Regione ha condiviso con tutti i soggetti interessati (Comuni, operatori, Province) i contenuti di questo applicativo, che gestirà digitalmente tutte le comunicazioni degli operatori relative all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura.

Avviato l’utilizzo di un applicativo messo a punto da ARPA Lombardia per il monitoraggio del recupero dei fanghi in agricoltura, utile ai Comuni per un controllo più puntuale grazie alla digitalizzazione. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

Dopo una sperimentazione di quasi un anno, nei giorni scorsi Regione ha condiviso con tutti i soggetti interessati (Comuni, operatori, Province) i contenuti di questo applicativo, che gestirà digitalmente tutte le comunicazioni degli operatori relative all’utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura.

Il sistema porterà diversi vantaggi fornendo ai Comuni l’informazione giorno per giorno degli eventuali spandimenti sul loro territorio, rendendo più facili i controlli, e consentirà di raccogliere numerosi dati utili su quantità e qualità dei fanghi utilizzati, farà verifiche automatizzate sul rispetto dei vincoli esistenti.

“L’avvio dell’applicativo è un risultato importante – spiega l’assessore Maione – È un vero e proprio sportello telematico informatico di Arpa Lombardia in grado di offrire agli enti coinvolti la possibilità di avere sotto controllo la situazione globale. È un intervento tecnologico a vantaggio degli enti locali e dell’ambiente”