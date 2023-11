Quinta edizione rassegna Corale “Canti e incantamenti della Montagna”

La Consulta Musicale di Lecco presenta la quinta edizione della Rassegna Corale “Canti e incantamenti della Montagna”, che si terrà sabato 2 dicembre, presso il CineTeatro Artesfera in Via dell’Incoronata 8 a Valmadrera.

La Consulta Musicale di Lecco presenta la quinta edizione della Rassegna Corale “Canti e incantamenti della Montagna”, che si terrà sabato 2 dicembre 2023, alle ore 21.00, presso il CineTeatro Artesfera in Via dell’Incoronata 8 a Valmadrera.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Parrocchia di Valmadrera, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in Guerra, l’associazione “Cori Lombardia APS”, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare ONLUS, della Fondazione Telethon e del Cineteatro Artesfera .

Partecipano alla rassegna il Coro Femminile Vandelia, il Coro Alpino Lecchese e il Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco, diretti da Francesco Bussani e Riccardo Invernizzi.

Le offerte raccolte saranno devolute alla Maratona Telethon 2023.

Il Coro Vandelia (il cui nome in portoghese significa “fiore nascente”) viene fondato nel settembre 2017 in Valsassina da un’idea di Cristina Barbini, attuale presidente, per comporre una formazione femminile che avesse come genere il canto di ispirazione popolare.

Il Vandelia, associato prima ad U.S.C.I., poi a Cori Lombardia, costituisce nel bacino lecchese una realtà per le donne che, amando il canto, intendano portare avanti le storie, le tradizioni, le armonie legate alle aree alpine ma non solo. Pur senza tralasciare il repertorio della montagna, la scelta dei brani abbraccia il genere sacro, i grandi temi storici, la contemporaneità e diverse composizioni nate per coro femminile. La prima direttrice è stata Maria Grazia Riva a cui è seguito il maestro Francesco Bussani, che dirige il coro dal 2022.

Il Coro Alpino Lecchese è un coro di ispirazione popolare di sole voci maschili, fondato nel 1951da un gruppo di giovani che si riunivano presso l'oratorio San Luigi di Lecco; si identifica come coro di canto popolare con tendenza ai canti di montagna Il primo presidente è stato Don Giuseppe Tagliabue ed il primo maestro Danilo Bertani dalla fondazione al 1964. A lui è succeduto il maestro Angelo Mazza che ha diretto il gruppo dal 1965 al 1972 per poi lasciare la guida al maestro Francesco Sacchi dal 1973 al 2016. Dal 2016 ad oggi alla guida del coro è preposto il maestro Francesco Bussani.

Il Coro Grigna dell’A.N.A. di Lecco è stato fondato a Lecco, nel rione di Laorca, nel 1958. Il Coro Grigna è interamente composto da dilettanti, in maggioranza alpini in congedo che hanno trovato nello studio e nell'esecuzione dei canti una fonte di piacere e di intima soddisfazione. Nel 1967 è divenuto Coro dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Lecco. Si è imposto, in poco tempo, all'attenzione degli appassionati e degli esperti per l'ottima qualità delle esecuzioni evidenziata anche da incisioni tecnicamente ed artisticamente apprezzabili, con un repertorio di Canti Alpini, Tradizionali e d'Autore.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.