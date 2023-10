Provincia di Lecco territorio di offrire esperienze autentiche

Attenzione particolare con interventi ad hoc. Prime risposte con misure a sostegno filiera olearia e incubatoio Fiumelatte

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha visitato, insieme al Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, alcune realtà produttive delle principali filiere agroalimentari attive in provincia di Lecco.

Il Consorzio Terre Lariane IGT (Montevecchia), l’Azienda Agricola Francesca Biffi (Galbiate), il frantoio oleario di Biosio (Bellano) e l’incubatoio De Marchi di Fiumelatte (Varenna), sono stati i protagonisti di questo intenso tour che ha avuto come filo conduttore i temi dell’agricoltura “eroica” di montagna, del sostegno alla cultura rurale nel territorio lecchese.

«La visita dell’Assessore Beduschi è stata pensata, oltre che per far conoscere il nostro splendido territorio, soprattutto per dare ascolto agli stakeholders del settore, costruendo assieme soluzioni concrete per supportare quegli agricoltori ed allevatori che amiamo definire “eroici” e che attraverso il loro incessante lavoro, sono capaci di garantire la presenza di piccole ma eccellenti realtà, capaci di offrire delle vere e proprie esperienze esclusive e sostenibili. Eroismo significa anche prendere un piccolo appezzamento di terra e riscoprire un prodotto che altrimenti andrebbe perduto. Non possiamo rassegnarci al ruolo di testimoni del declino delle piccole e medie imprese locali, ma dobbiamo essere protagonisti del rilancio della nostra cultura rurale.» Ha commentato il Consigliere Regionale Zamperini.

Durante la tappa al frantoio di Biosio, i rappresentanti di Regione Lombardia hanno reso noto che con i fondi assegnati dal PNRR, entro dicembre saranno messe a bando due misure, la prima da 25,9 milioni di euro per l’ammodernamento delle macchine agricole, la seconda da 428.000 euro destinata all’ammodernamento dei frantoi oleari. La sottomisura dedicata al settore oleario verrà applicata all’interno delle zone di produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta della Lombardia, finanziando interventi con un minimo di spesa di 10.000 euro e massimo di 200.000 euro. L’aiuto sarà all’80% per giovani agricoltori, al 65% per le altre imprese, al 10% per le grandi imprese.

A tal proposito, si è espresso il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini.

«Desidero anzitutto ringraziare Alessandro Beduschi e il suo assessorato per lo stanziamento di queste risorse che rappresenteranno un importante sostegno ed incentivo per la filiera olearia DOP del lago. Durante la visita sul territorio lecchese, oltre ad aver incontrato i principali produttori locali, abbiamo assistito alla messa in funzione del frantoio e ad una prima spremitura di olive. Il nostro territorio, seppur con possibilità limitate in termini di dimensioni dei terreni coltivabili, offre prodotti eccellenti ed unici nelle loro specificità. Le misure attuate da Regione Lombardia incrementeranno l’efficienza dei macchinari utilizzati per la produzione dell’olio, attraverso un’opera di ammodernamento, dalla quale trarranno vantaggio le piccole e medie imprese che caratterizzano la produzione Laghèe, grazie a macchinari di ultima generazione. Inoltre, auspico che questi fondi possano essere utili a sostenere la filiera nella competitività attraverso una sempre maggiore sostenibilità ambientale.»

Grazie a Regione Lombardia, nell’incubatoio ittico regionale di Fiumelatte, il Coregone Lavarello sarà nuovamente reintrodotto nel Lago di Lecco. Infatti, mesi fa, l’Assessore Beduschi ha comunicato l’autorizzazione all’immissione della specie nel Lario per gli anni 2024/2026. Secondo le indicazioni del ministero, le produzioni potranno essere realizzate dall’incubatoio di Fiumelatte, per un massimo annuo di 1.500.000 soggetti di taglia fino a 60 mm.

«È stata una vittoria che abbiamo conquistato con determinazione: una storia assurda per la quale un pesce storico del nostro lago non era più considerato autoctono, si è poi conclusa con un lieto fine. È evidente che il Lavarello faccia parte della nostra cultura laghèè, argomento che il buon senso popolare ha sempre ritenuto scontato e che è stato riconosciuto anche dalla legge.» Così ha commentato Zamperini.

In relazione ad alcune problematiche di manutenzione, è stato annunciato per l'occasione che Regione Lombardia ha messo a gara un intervento di riqualificazione strutturale dell'incubatoio di Fiumelatte per un milione di euro; le opere, la cui realizzazione è prevista entro il 2025, serviranno a ridurre al minimo l'impatto sull'attività produttiva di questo presidio fondamentale per il settore della pesca nel Lario.

«Occorre per nostro territorio un'attenzione particolare, anche nei criteri di premialità dei bandi, con misure ad hoc che aiutino ad esprimere la grande potenzialità che abbiamo. Noi siamo una terra di mezzo, a metà tra la montagna e le grandi pianure. Qui c'è la possibilità di sperimentare progettualità su agricoltura e allevamento sostenibili e non intensivi, ottenendo grandi risultati dal punto di vista qualitativo, più che quantitativo. Una scommessa che possiamo vincere solo facendo rete d'impresa e gioco di squadra.» Ha concluso il Consigliere Regionale Zamperini.