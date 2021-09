Proseguono le ricerche della 47enne lecchese dispersa

Continuano anche le perlustrazioni dall'alto con gli elicotteri di Areu, Regione Lombardia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco.

Proseguiranno anche nelle prossime ore le ricerche della donna di 47 anni dispersa nel Lecchese: per tutta la giornata la XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino ha perlustrato la zona nei dintorni di Premana, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.

Continuano anche le perlustrazioni dall'alto con gli elicotteri di Areu, Regione Lombardia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco. In particolare, i tecnici specializzati della squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, in collaborazione con i Vigili del fuoco, hanno battuto il corso del torrente Varrone. Per ora non sono emerse tracce della presenza della donna e quindi le operazioni andranno avanti.