Progetto stazioni sicure: Lecco capofila

In attuazione all’Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra Ministero dell’Interno, ANCI Lombardia e Regione Lombardia, sottoscritto il 29 aprile 2019, per lo sviluppo di azioni coordinate e condivise da attuare nell’ambito delle progettualità elaborate congiuntamente, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo nelle stazioni ferroviarie, in particolare in quelle sprovviste di presidi della Polizia ferroviaria, lungo le tratte della provincia di Lecco.

Il progetto ha previsto l’integrazione delle diverse competenze funzionali e professionali per la tutela della sicurezza urbana, mediante il concorso dei servizi di Comandi o Servizi di Polizia locale, con le Forze dell’Ordine, superando anche la barriera funzionale ed operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo Corpo o Servizio di Polizia locale, per affrontare problematiche che, in concreto, sono di rilievo ulteriore a quello della specifica competenza territoriale nelle fasi di vigilanza/monitoraggio/prevenzione e controllo, nel rispetto della Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale del 7.3.1986, n. 65.

Modello d’intervento

Le aree di intervento, sulle quali sono state sviluppate le misure previste dal progetto, hanno riguardato le stazioni ferroviarie di Lecco, Mandello del Lario, Bellano, Colico, Dorio, Brivio, Dervio, Merate, Olgiate Molgora, Calco, Airuno, Calolziocorte, Cernusco Lombardone, dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta,Osnago, Oggiono, Valmadrera, Civate, Malgrate, Molteno, Rogeno, Cassago Brianza, Galbiate, Nibionno.

I servizi si sono svolti in particolare da lunedì a venerdì, con la centrale operativa del Comando di Lecco contattabile dai Comandi/Servizi PL partecipanti mediante linea telefonica ed operatori dedicati.

Il progetto ha previsto, quale valore aggiunto, lo svolgimento di servizi di supporto reciproco tra Polizie Locali al fine di garantire un impiego di personale numericamente adeguato, in un’ottica di scambio di professionalità e omogeneità operativa.

I servizi di presidio, svolti in una ottica di potenziamento e qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza nelle aree antistanti e limitrofe alle stazioni ferroviarie, si sono rivelati una efficace strategia di prevenzione. Durante i servizi svolti non si sono registrate criticità o eventi a rilevanza penale, dalle relazioni dei Comandanti/Responsabili PL è stato rilevato l’effetto deterrente dei servizi in relazione a pregresse situazioni di minaccia per la sicurezza. In particolare, si segnala che a Lecco, nei mesi di giugno e luglio, il personale ha svolto in sinergia con le Forze dell’ordine presidi giornalieri nell’area antistante la stazione ove si sono verificate aggressioni, in particolare tra

giovani, che hanno destato allarme sociale con ampio risalto sui giornali locali e che hanno comportato anche l’adozione di ordinanza sindacale ex art. 54 TUEL in tema di sicurezza urbana.

I 180 servizi si sono svolti in orario pomeridiano/serale, in alcuni casi fino alle ore 2,00 nei territori di Malgrate e Valmadrera. Gli indicatori di risultato mensili sono stati raggiunti e si segnala in particolare l’importante adesione degli ufficiali ed agenti allo svolgimento del servizio in orario straordinario, ma anche in alcuni comuni in orario solo ordinario o in forma mista.