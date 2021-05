Presentati i tour virtuali degli impianti, dedicati a studenti e cittadini

Pubblicati i tour a 360° di acquedotto e depurazione, realizzati per consentire a tutti di scoprire da casa il funzionamento del servizio idrico nella nostra Provincia

Dall’anno scolastico 2016-2017, Lario Reti Holding – gestore del Servizio Idrico Integrato per l’intera Provincia di Lecco – e l’Ufficio d’Ambito di Lecco collaborano con le scuole al fine di offrire percorsi formativi gratuiti sui temi dell’acqua, del risparmio idrico e del rispetto per l’ambiente. Il progetto tradizionalmente proposto ha previsto fino allo scorso anno un piano formativo poggiante su 4 “pilastri”: visite guidate agli impianti; visite guidate ai corsi d’acqua; laboratori formativi in classe; concorso a premi.

Questi percorsi, che dal 2016 hanno coinvolto oltre 10.000 studenti per ciascun anno scolastico, sono sempre stati l’occasione perfetta per approfondire l’importanza dell’acqua sotto un duplice aspetto: quale fonte inesauribile di informazioni e conoscenza, di dati e riflessioni, di simboli e significati nella storia, nella cultura, nella scienza e nella geografia e quale risorsa preziosa da salvaguardare anche nel nostro territorio. Purtroppo, a causa della pandemia da COVID-19, il progetto ha subito una battuta d’arresto fin dalla primavera 2020 e che perdura tutt’oggi.

A fronte dell’impossibilità di continuare con la programmazione tradizionale, Lario Reti Holding ha quindi creato dei tour virtuali a 360° relativi a due degli impianti aziendali: la sorgente Moioli e il depuratore di Calolziocorte, così da sopperire all’assenza di una vera e propria visita guidata in loco.

Questi tour virtuali – tra i primi del loro genere in Italia – consentono di vivere una visita “immersiva” dell’impianto, grazie all’uso della tecnologia fotografica a 360°, in maniera simile a Google Street View.

Durante la visita sarà possibile ascoltare le spiegazioni degli esperti, scaricare schede di approfondimento e per realizzare esperimenti a casa e in classe, vedere foto e schemi tecnici di dettaglio, così come video mostranti il funzionamento di alcune parti di impianto.

Non solo studenti e professori potranno accedere a questi tour virtuali. Infatti, chiunque fosse interessato a scoprire come funzionano gli impianti del Servizio Idrico Integrato potrà accedere ai tour virtuali dalla Sezione Scuole del sito web di Lario Reti Holding, oppure collegandosi all’indirizzo www.larioreti.it/virtualtour