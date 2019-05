Presentata l'edizione 2019 de "I Luoghi del'Adda"

L'edizione di quest'anno prevede 14 appuntamenti in calendario.

La quattordicesima edizione della rassegna teatrale "I Luoghi del'Adda", dedicata ai suggestivi spazi dislocati lungo il corso del fiume Adda, è stata presentata quest'oggi nella sede di Acel Energia, main sponsor della rassegna.



Quest'anno l’immagine della manifestazione utilizza una foto dall'alto del fiume a sottilineare lo stretto legame col territorio e l’idea che il teatro dia una vita particolare a luoghi già molto evocativi.

La “collezione” primavera/estate 2019 de I luoghi dell’Adda si conferma ricca e variata: sarà composta da 14 appuntamenti: inizieremo con Armamaxa Teatro dalla Puglia, con un racconto legato al cibo e al raccontar mangiando , dove la tradizione locale verrà ablmente mescolata con la provenienza meridionale degli artisti. Monte Marenzo accoglierà lo spettacolo in un nuovo spazio: Cascina Spaiano che ospiterà Casa degli Alfieri con Emanuele Arrigazzi e un appassionante racconto sull'epica del ciclismo intersecato con il mondo del teatro, paragone di fatiche differenti ma legate a tenacia e passione.

Tra i nomi di spicco anche Davide Lorenzo Palla che, diventato noto con la sua Tournée da bar, porta Shakespeare, in ILDA Otello, nei locali e nei bar, rendendolo accessibile e avvincente per tutti e soprattutto per i giovani. Shakespeare, dal quale veramente non vogliamo prescindere perché rappresenta il Teatro con la T maiuscola, sarà presente anche con un caleidoscopico Romeo e Giulietta di Stivalaccio Teatro, compagnia veneta che sta davvero esplodendo grazie a professionalità e verve incandescente con cui affrontano grandi testi tramite la tecnica popolare della commedia dell'arte; altro allestimento che al bardo si richiama sarà Fools for Shakespeare, messo in scena dalla giovanissima compagnia Gli equivochi, una gara tra commedie e tragedie in cui sarà il pubblico a decretare le opere vincitrici. Tra i classici proponiamo poi una versione particolarissima de I promessi Sposi con Tramaglino, sposo promesso di Teatro degli Acerbi, in cui sarà Renzo a raccontare le sue vicissitudini dal punto di vista del semplice operaio tessile lecchese del '600.

Toccheremo anche la grande letteratura italiana con Il segreto (Teatro dei Colori dall'Abruzzo), tratto da Il segreto di Luca di Ignazio Silone, una storia misteriosa di sentimenti e sparizioni. Autori che raccontano il costume italiano tramite i libri viaggeranno con noi a bordo di Addarella, grazie alle letture vivaci di Valerio Bongiorno, attore storico de Gli Incamminati, accompagnato da un polistrumentista, la navigazione procederà tra testi di Stefano Benni, Achille Campanile, Guareschi... Dalla Toscana verranno due compagnie di vaglia: I sacchi di sabbia, con I dialoghi degli dèi, spassosissima parodia degli intrighi divini sull'Olimpo, trasportati in una scuola; e Kanterstrasse, giovane compagnia che ci regalerà una versione travolgente dell'Ubu re di Alfred Jarry, intrecciata all'atmosfera picaresca dell'Armata Brancaleone di Monicelli.

Il 2019 vede l'entrata di due nuovi Comuni: Pescate e Varenna, che apriranno la bellissima Corte della Pescalina e a Varenna invece la piazza San Giorgio e la Località Pino, panoramica e vicina alla montagna, giusta per accogliere il reading/lezione I ribelli della montagna che Teatro Invito realizza con Luca Radaelli e la presenza del giornalista ed esperto di montagna Ruggero Meles.

ILDA è da sempre caratterizzata dalla collaborazione con le amministrazioni che offrono luoghi ancora sconosciuti al grande pubblico, potremo infatti vedere spettacoli nel Convento di Santa Maria La Vite a Olginate, nella rustica e panoramica Corte di Giorgio ad Aizurro (frazione di Airuno), ci sposteremo poi nel complesso del Lavello a Coloziocorte. Ricordiamo poi alcuni “classici” sempre attraenti: Villa Sandroni a Colnago e la campagnola Cascina Maria di Paderno d’Adda. Donne coraggiose e che hanno cambiato la storia saranno raccontate in Fuochi, di Teatro dell'Orsa, a Imbersago, la Sardegna ci porterà la sua tradizione con Cada die e Più veloce di un raglio. Teatro Invito ci porterà invece in Spagna con Cervantes e il Don Chisciotte accompagnato dalla chitarra di Livio Gianola.

Importante è sottolineare alcuni eventi speciali e altri collaterali agli spettacoli, che vedono la stretta collaborazione con realtà del territorio:

• evento speciale sull’imbarcazione Addarella: una crociera musical/teatrale sul fiume all’ora del tramonto • Olginate: la serata sarà introdotta dalla visita guidata al Convento Santa Maria La Vite e da un'aperitivo • Airuno: prima dello spettacolo Tramaglino sarà possibile degustare un aperitivo presso la Corte di Giorgio ad Aizurro • Robbiate: prima dello spettacolo I dialoghi degli dèi sarà possibile prendere un aperitivo passeggiando nel parco di Villa Concordia • Cornate d’Adda: spettacolo con aperitivo annesso presso Villa Sandroni: teatro e cibo con Taborre e Maddalena

• Monte Marenzo: in occasione dello spettacolo Può una bicicletta volare ? si potrà anche visitare la Chiesa di Santa Margherirta e usufruire di una cena a prezzo convezionato • Imbersago: sarà aperta la mostra Premio Morlotti prima dello spettacolo Fuochi

Il ruolo di capofila è del Comune di Robbiate, i comuni pattecipano a ILDA sono Airuno, Paderno, Imbersago, Cornate d’Adda, Olginate, Montemarenzo, Calolziocorte, Verderio, Pescate, Calco, Varenna; ricordiamo inoltre le Proloco di Cornate e le numerose altre associazioni che collaborano alla realizzazione di tutti gli eventi. Inoltre il Parco Adda Nord e l’Ecomuseo Leonardesco sostengono l’iniziativa.