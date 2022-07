Polizia penitenziaria 205° anniversario della fondazione

La celebrazione è stata promossa dal direttore della Casa di reclusione di Bollate (Milano), Giorgio Leggieri, e dal Comandante di reparto, Samuela Cuccolo.

L'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, ha partecipato, presso l'Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono, alla cerimonia del 205° anniversario di fondazione del corpo di Polizia Penitenziaria.

"È stata un'occasione - ha commentato De Corato - per rinnovare agli agenti di Polizia Penitenziaria il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono e la mia vicinanza per le condizioni in cui da anni sono costretti ad operare, sotto organico e sprovvisti di validi strumenti di difesa".

"Nell'ultimo periodo - ha continuato - si sono verificati diversi episodi di violenza all'interno delle carceri: dagli incendi appiccati a Cremona e Bollate, al tentativo di strangolamento di un agente, sempre a Cremona, al poliziotto penitenziario che a Busto Arsizio si è rotto una mano nel tentativo di difendersi dai colpi di punteruolo che un detenuto ha cercato di infliggergli".

"Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia - ha proseguito De Corato - non vuole proprio sentire parlare di dotare di taser la Polizia Penitenziaria, nonostante il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, abbia dichiarato che nel 60% dei casi il taser ha funzionato come deterrente senza che nemmeno venisse utilizzato".

"Ribadisco - ha concluso De Corato - che esiste troppa attenzione ai diritti dei delinquenti rispetto a quelli di chi indossa una divisa. È chiaro: serve un'inversione di rotta quanto prima"