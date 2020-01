Polfer Lombardia: 3mila denunciati e 344 arrestati nel 2019

La Polfer ha effettuato 30.098 servizi di vigilanza negli scali ferroviari e 12.700 servizi di scorta ai treni

La Polizia Ferroviaria lombarda traccia il bilancio dell’attività svolta nel 2019: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza nelle stazioni, servizi di scorta a bordo treno, contravvenzioni per violazione al regolamento di polizia ferroviaria, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso e rintraccio di persone scomparse.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano l’attività ordinaria che ogni giorno viene svolta dai poliziotti della “Specialità ferroviaria”, a cui si sono aggiunte numerose giornate di controlli straordinari come quelle organizzate durante le festività natalizie e di fine anno, appena concluse.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 il personale dipendente del Compartimento Polfer per la Lombardia ha effettuato 30.098 servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 12.700 servizi di scorta ai treni viaggiatori e 30.070 treni sono stati scortati, 4.514 servizi di pattuglia alle linee ferroviarie, 2.283 servizi antiborseggio, 124 pattuglioni straordinari.

Inoltre: 1.028 persone proposte per provvedimenti di Pubblica Sicurezza, 81 minori rintracciati, 1381 contravvenzioni al Regolamento Polfer sono state elevate, 646 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, 468 le persone accompagnate presso gli Uffici di Polizia, 208.056 le persone sospette che sono state identificate, 3017 le persone denunciate in stato di libertà, 344 le persone arrestate, 106 le persone scomparse rintracciate ( di cui 81 minori) , 275 sono stati i servizi di controllo ai rottamai, 3 le sanzioni contestate per violazione alle norme sulle merci pericolose per un totale di euro 11.450 euro.