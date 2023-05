PNRR in Lombardia: finanziati più di 11mila progetti dei Comuni

In Commissione speciale sul PNRR, presieduta da Giulio Gallera, l’audizione di ANCI

Si è svolta nel pomeriggio di ieri una nuova audizione nella Commissione speciale “PNRR, Monitoraggio utilizzo fondi europei ed efficacia dei bandi regionali” presieduta da Giulio Gallera (FI).

Ospiti a Palazzo Pirelli i vertici di ANCI Lombardia: il Presidente Mauro Guerra, il Segretario generale Rinaldo Redaelli, e il responsabile PNRR Maurizio Cabras.

“Ieri abbiamo aggiunto un altro importante tassello – ha riferito il Presidente della Commissione Giulio Gallera, al termine della seduta – nel percorso di approfondimento e verifica dell’utilizzo delle risorse del PNRR sul territorio lombardo. La voce dei Comuni è molto importante nell’ambito della crescita complessiva del sistema Lombardia: attraverso l’audizione abbiamo acquisito elementi importanti nell’ottica di un’alleanza istituzionale che consenta alla Regione di coordinare gli investimenti sul territorio e favorire percorsi snelli e trasparenti per l’utilizzo dei finanziamenti”.

Nel corso dell’audizione, il Presidente Guerra ha illustrato nel dettaglio il grande lavoro svolto dalle strutture di ANCI Lombardia a supporto dei Comuni lombardi, soprattutto dei più piccoli.

“Finora quasi tutti i Comuni e le Comunità montane della Lombardia – ha spiegato il Presidente Mauro Guerra – hanno beneficiato delle risorse del PNRR con oltre 11 mila progetti finanziati e un impatto economico sui territori di 7,5 miliardi di euro. Questo dimostra come gli enti locali, e in particolare i Comuni, sono i protagonisti della sfida del PNRR. Per supportare questo sforzo, ANCI ha attivato un’intensa attività di confronto con il Governo e fornisce un servizio di informazione, formazione e assistenza. ANCI Lombardia, in particolare, ha promosso il progetto dei Centri di Competenza, finanziato da Fondazione Cariplo, e ha avviato una collaborazione con la Direzione Generale Nord Ovest della Ragioneria territoriale dello Stato. Inoltre ANCI Lombardia collabora con la Presidenza della Regione Lombardia per lo sviluppo delle dashboard regionali per il monitoraggio dei finanziamenti nei territori”.

Il Presidente Guerra, rispondendo ad alcune domande dei Consiglieri regionali che hanno seguito in presenza o in collegamento i lavori della Commissione, ha sottolineato che "con il supporto di Regione Lombardia e, in particolare, del Consiglio regionale, con la Commissione speciale PNRR, in un'ottica di collaborazione istituzionale, è possibile sviluppare un rapporto continuativo volto a garantire il monitoraggio, la verifica d’impatto, la programmazione pluriennale e l’integrazione delle politiche pubbliche di investimento nei territori".

“La collaborazione con ANCI Lombardia – ha concluso il Presidente Gallera – sarà fondamentale anche nell’ambito delle altre deleghe affidate alla nostra Commissione quale ad esempio il monitoraggio dell’efficacia dei bandi regionali. Per le prossime settimane abbiamo elaborato un dettagliato programma di audizioni per approfondire gli obiettivi e le singole Missioni del PNRR, che ci consentirà di entrare nel dettaglio delle materie oggetto dei finanziamenti di competenza diretta della Regione Lombardia”.