Planetario Lecco sotto un unico cielo

Evento speciale, unico in tutto il panorama dei planetari italiani.

Il Planetario di Lecco propone un evento speciale, unico in tutto il panorama dei planetari italiani. Venerdì 18 febbraio, alle 21, è in programma la serata “Sotto un unico cielo”.

“E’ un viaggio suggestivo sotto la splendida cupola stellata dove scienza, respiro e consapevolezza si fondono – spiegano le relatrici Anna Dell’Era e Cecilia Corti - Partiremo da dove ci troviamo e dal nostro respiro per andare alla scoperta del cosmo, sino ai suoi confini più lontani e all'origine del nostro universo, al momento del Big Bang da cui tutto è iniziato. Provando ad osservare con uno sguardo diverso il nostro cielo coglieremo diversi spunti di riflessione per tornare da questo percorso con una nuova consapevolezza”.