Più competenze ai lavoratori con bando formazione continua

Grazie al bando di Regione Lombardia 'Formazione Continua' sono 5.000 le aziende lombarde diventate più competitive sul mercato e 33.000 i lavoratori che hanno ampliato le proprie competenze. La misura, che pone in primo piano aziende e capitale umano, sta confermando nuovamente l'imprescindibile legame tra formazione e lavoro. Un binomio già noto, soprattutto per un territorio ricco di imprese come quello della Lombardia, che si è consolidato con l'emergenza sanitaria.

Il voucher formativo, che ha un valore massimo di 3.000 euro per singolo lavoratore, può essere utilizzato in percorsi di upskilling e reskilling in linea con le esigenze dell'azienda, permettendo di adeguarsi alle richieste del mercato del lavoro con un vantaggio importante per le aziende che possono stare al passo con l'evoluzione del mercato del lavoro sempre più dinamica e veloce.

"Migliaia di aziende hanno richiesto e ottenuto voucher per la formazione" spiega l'assessore alla formazione e lavoro Melania Rizzoli. "Stiamo registrando dati sorprendenti e questo ci rende particolarmente orgogliosi poiché si tratta dei frutti di un importante lavoro di potenziamento delle misure con cui Regione Lombardia sostiene da sempre le imprese del territorio. Non c'è lavoro senza la formazione ed è per questo motivo che continueremo ad investire risorse in questo settore, portando forte attenzione a tutte le categorie dei lavoratori e a tutti i settori più importanti per la Lombardia".

Regione Lombardia, da sempre al fianco delle aziende lombarde e dei lavoratori con strumenti che operano a più livelli per tutte le categorie, con l'intervento di potenziamento delle sue misure sta, dunque, registrando risultati importanti mai ottenuti in precedenza.