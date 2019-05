Pistoletto a Lecco per inaugurare “I Quartieri del Terzo Paradiso”

Dal 22 al 25 maggio dibatti e tavole rotonde sul tema “Coltiviamo la città – Per un’alleanza del cibo e della terra”.

Quattro giorni di dibattiti, eventi e tavole rotonde che avranno come tema Coltiviamo la città – Per un’alleanza del cibo e della terra e che potranno contare sulla presenza di un ospite d’eccezione: il grande artista Michelangelo Pistoletto. È tutto pronto per Impliquons nous - Festival del pensiero civile attivo di Lecco, una kermesse promossa da Crams Lecco, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto Biella e Legambiente nell’ambito del progetto “I Quartieri del Terzo Paradiso”.

Quest’anno dedicato al gastronomo, filosofo e giornalista Gino Veronelli a 15 anni dalla sua scomparsa, il festival si terrà da mercoledì 22 a sabato 25 maggio nel quartiere lecchese di Acquate e vedrà la presenza di numerosi ospiti, rappresentanti di aziende, enti sociosanitari e associazioni, che dibatteranno sulla tematica del cibo come fattore identitario, aggregativo e attrattivo di una comunità, oltre a confrontarsi sull’avveniristica prospettiva della costruzione di un progetto di rigenerazione urbana e di Urban Health in un distretto di tre quartieri del comune di Lecco. Quattro giorni, ancora, in cui non mancheranno eventi pensati per il bene comune e momenti conviviali dedicati al cibo.

L’iniziativa avrà come pilastro il pensiero di Gino Veronelli e la costruzione di un’alleanza del cibo e della terra, perfettamente in linea con l’altro obiettivo del festival: la discussione e la messa in atto di strategie utili al progetto di rigenerazione urbano che d’ora in poi avrà per protagonista una parte di territorio lecchese, I Quartieri del Terzo Paradiso. Attraverso il coinvolgimento dei cittadini dei rioni situati tra i fiumi Caldone e Bione, una sorta di “nuova Mesopotamia”, si cercherà di sviluppare innovativi modelli di convivenza e di costruzione di sostenibilità territoriale, ambientale, sociale ed economica, il tutto in un’ottica sistemica e all’interno di un territorio di 3 chilometri quadrati.

Un progetto, quest’ultimo, che ha come punto di riferimento il pensiero di un grande personaggio dell’arte e della cultura come Michelangelo Pistoletto: «Il modello che abbiamo messo a punto con la Fondazione Pistoletto di Biella – spiega infatti il presidente del Crams, Angelo Riva – parte dal simbolo del Terzo Paradiso e dai suoi significati: l'artificio umano rappresentato dalla scienza e dalla tecnologia che si fondono con la natura per un nuovo Umanesimo culturale e sociale, in grado di portare un ricongiungimento tra uomo, scienza e natura. Per questo l'evento centrale della quattro giorni sarà la partecipazione eccezionale di Michelangelo Pistoletto, con un keynote su omniteismo e demopraxia per l'inaugurazione de I Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco».

Venendo agli eventi in programma, si parte mercoledì 22 maggio dalle 14.30 alle 16 con la festa di presentazione dei lavori di abbellimento del parco di via Nassirya. Una festa con giochi e canti, realizzata in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano Onlus, La Fabbrica del Colore e la Ditta Maver Giardini e che rappresenta la fase finale del progetto Città a Rovescio realizzato dal Crams in collaborazione con il Comune di Lecco. Il giorno successivo, giovedì 23 maggio, spazio al mercato dei produttori a km 0 L’Alveare Antichi Sapori, in programma dalle 18 alle 20 nel cortile del Crams.

Giornata di punta del festival venerdì, con tre appuntamenti di particolare importanza. Si parte alle 18 nel cortile del Crams con la tavola rotonda intitolata Cibo, benessere e comunità, coordinata dalla presidente della Rete Euromediterranea per l’umanizzazione della medicina Rossana Becarelli. A intervenire saranno il vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi, la vicepresidente di Legambiente Lecco Laura Todde, Luciano Gualzetti per la Caritas Ambrosiana, il dirigente ATS Brianza Enzo Turani, l’amministratore delegato di Milano Ristorazione Fabrizio De Fabritis e l’amministratore delegato di Ecozema e vicepresidente di Assobioplastiche Armido Marana. A seguire (alle 20) toccherà all’inaugurazione della cantina Gino Veronelli e alla “Cena de I quartieri del Terzo Paradiso per l’Alleanza del Cibo e della Terra”, presso la Taverna ai Poggi.

Evento centrale di tutta la kermesse sarà, poi, l’intervento di Michelangelo Pistoletto, che alle 21 inaugurerà ufficialmente I Quartieri del Terzo Paradiso parlando dell’arte come motore di trasformazione sociale responsabile. Un appuntamento che sarà seguito da una nuova tavola rotonda, moderata da Rossana Becarelli e Giulio Ceppi: a offrire un loro contributo alla riflessione sulla costruzione del Distretto di economia civile e su I Quartieri del Terzo Paradiso saranno Mauro Vaia (responsabile Italia del Terra Institute di Bressanone), Luigi Bistagnino (Systemic Foundation Torino), Anna Scavuzzo e Alessio Dossi.

Altra giornata ricca di appuntamenti, infine, quella di sabato 25 maggio: in programma alle 10 nalla Sala Polivalente del CCP CRAMS, innanzitutto, un incontro di co-progettazione aperto a enti, centri di ricerca, associazioni, imprese e cittadini con la presentazione delle linee guida per la costruzione del Distretto di economia civile. Obiettivo dell’evento sarà quello di delineare la prospettiva di candidatura del progetto in questione a bandi locali, nazionali ed europei. Nel pomeriggio (alle 17, alla Casa di Lucia) si terrà un incontro dedicato all’attualità del pensiero di Gino Veronelli: dalle De.Co (denominazioni comunali di origine) al Prezzo Sorgente, dal Critical Wine all’Alleanza del cibo e della Terra, si ripercorrerà l’innovativo e rivoluzionario pensiero del filosofo, giornalista e gastronomo. Tra i partecipanti ci sarà anche il pittore, fumettista e scrittore Pablo Euchaurren, co-autore con Veronelli del libro Parole della terra.

Chiusura di manifestazione affidata, dalle 18, all’evento 10 stazioni del gusto, realizzato per festeggiare il terzo anno di riapertura della Taverna ai Poggi. Si tratta di un vero e proprio eco-party (perché realizzato con materiali completamente compostabili), che permetterà di sostare e consumare i prodotti delle dieci stazioni allestite, dalla Pizzoccheria alla Formaggeria, dalla Norcineria alla Rosticceria. A prendere parte all’iniziativa saranno produttori selezionati per le loro scelte di lavoro (per informazioni e prenotazioni 0341-494591 o info@latavernaaipoggi.it).

L’intera iniziativa è parte del Festival Nazionale della Sostenibilità 2019 dell'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Partner: Ass. AASTERLab, Ass. Gabbiano Onlus, ATS Brianza, Caritas Ambrosiana, Caritas Lecco, CFPP Lecco, CFP A. Moro Valmadrera, Coordinamento Lecchese Rifiuti Zero, Comune di Lecco, Ecozema, Taverna ai Poggi, Distretto Culturale del Barro.