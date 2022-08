Pieve Tesino, l’antidoto alla guerra in Europa nella Lectio degasperiana di Sergio Fabbrini

L’attualità della guerra in Ucraina e al tempo stesso del pensiero degasperiano hanno interessato il numeroso pubblico che - anche a quest’anno - ha voluto partecipare all’ormai tradizionale “lectio” dedicata ad Aldice De Gasperi a Pieve Tesino. Il politologo Sergio Fabbrini ha proposto una lucida analisi accompagnata ad un ricordo della figlia del grande statista trentino, Maria Romana Degasperi, per voce del presidente della Fondazione trentina, Giuseppe Tognon. Interventi attraverso i quali è stata ricordata l'importanza di conoscere le nostre radici per capire il presente e cercare di costruire un futuro migliore.