Per tre giorni il Mercato Europeo protagonista sul lungolago

Sarà aperto venerdì e sabato dalle 9 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20.

Per tre giorni il lungolago di Lecco ospiterà l'ormai tradizionale appuntamento con il Mercato Europeo, la rassegna di prodotti gastronomici italiani e internazionali giunta alla sua ottava edizione.

Durante tutto il weekend il lungolago e piazza Cermenati saranno animate da stand che proporranno prodotti tipici e menù per tutti i gusti: quest'anno le nazioni europee presenti saranno 15 e proporranno un variegato insieme di piatti e prodotti tipici, ma anche di oggetti dell'artigiano locale.



Il mercato europeo sarà aperto venerdì e sabato dalle 9 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20.

Una manifestazione di successo che trova spazio nel variegato calendario degli eventi estivi del Comune di Lecco: "Un'iniziativa capace di attrarre turisti, visitatori e cittadini, che giunge alla sua ottava edizione, ma che al tempo stesso sembra non dimostrare la sua età, riuscendo ogni anno a riproporsi con freschezza e novità - sottolinea l'assessore al turismo del Comune di Lecco, Francesca Bonacina -. Il Mercato Europeo occupa un posto importante nel calendario degli eventi estivi del Comune di Lecco, proprio grazie a questa sua capacità di riconfermarsi, ma anche di rinnovarsi ed evolversi, nonchè per le sue caratteristiche fatte di sapori e colori in grado di dipingere con vivacità ed allegria per un fine settimana il lungolago di Lecco e il suo centro cittadino".

Il Brasile con la sua carne alla griglia e il Messico con chili e tapas saranno gli ospiti extra europei della rassegna. 13 le regioni italiane presenti, per la Lombardia, oltre che Lecco e la Valtellina, con i tradizionali sciat e pizzoccherri, saranno presenti Bergamo, Brescia e Cremona con i loro formaggi e salumi. Le novità per questa edizione saranno un banco di senape dall'Olanda e L'Abruzzo con i suoi famosi arrosticini di pecora, un banco di olio e tartufi e un banco di ventagli.

"Siamo giunti alla ottava edizione del Mercato Europeo di Lecco, partito nel lontano 2011 e siamo davvero felici di poter abitare ancora la bellissima città di Lecco con questa importante manifestazione, che porta più di 30.000 persone in città durante i 3 giorni della rassegna - commentano gli organizzatori, attraverso il presidente di Promozioni Confesercenti Bergamo, Giulio Zambelli - È un'iniziativa che riteniamo sia diversa dalle altre manifestazioni fatte di bancarelle e che la gente di Lecco, e non solo, aspetta ogni anno, con entusiasmo”.

Sono settenta gli operatori selezionati su oltre cento richieste pervenute: “A confermarci il successo della manifestazione – continuano gli organizzatori - sono i numeri, a partire dai quali facciamo una riflessione sull'indotto che un evento di questa portata ha sulla città: gli alberghi pieni per diversi giorni e le presenze importanti hanno sicuramente effetti positivi su tutte le attività del centro città, poiché generano un passaggio di visitatori straordinario .Non solo, la tappa di Lecco, all'interno del circuito nazionale dei mercati europei, sta diventando sempre più importante e le richieste di partecipazione sono in continuo aumento, con gli operatori e le piccole aziende del territorio che colgono l'opportunità che questa vetrina può loro offrire".

Rafforzata quest'anno l'attenzione alla raccolta differenziata durante i giorni della manifestazione: raddoppiati i contenitori disposti nella zona del Mercato Europeo e raddoppiati i giri di ritiro.

Soddisfazione viene espressa anche dal presidente di Confesercenti Lecco Lionello Bazzi: “Ci auguriamo che anche quest'anno il successo di questa manifestazione continui a crescere. Manifestazione come queste contribuiscono allo sviluppo turistico della città”.

Le nazioni presenti

Grecia (pita), Germania (birra e wurstel, maialino alla birra), Spagna (paella e churros), Austria (pane nero, brezel, speck, marmellate ai mirtilli), Russia (vintage e lenti), Lituania (artigianato), Francia (biscotti bretoni e accessori moda parigini), Olanda (fiori e crepes), Finlandia (abbigliamento in lana cotta), Belgio (dolci al cocco), Repubblica Ceca (birre artigianali), Ungheria (pandolce), Polonia (gulash) Brasile (carne alla griglia), Messico (chili e tapas).

Le regioni italiane presenti

Emilia Romagna (gnocco fritto e salumi), Puglia (taralli e mozzarelle), Umbria (tartufi e porchetta), Toscana (formaggi della valdichiana), Calabria (peperoncino e liquirizia), Piemonte (vino, salumi e formaggi), Sardegna (pecorino e torrone), Trentino (strudel e speck), Veneto (ceramiche di bassano del grappa e marmellate biologiche), Liguria (focacce e pesto), Abruzzo (arrosticini di pecora e cacio cavallo), Sicilia (arancini, dolci alle mandorle e cannoli).