Per le assistenti dei dentisti nuove norme di accesso ai corsi

L’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori del settore, quasi tutte donne, che abbiano già maturato un’esperienza professionale da non disperdere. Perplessità del partito democratico

In Consiglio regionale è stata approvata a maggioranza (44 voti a favore, 27 astenuti) la mozione, illustrata daClaudia Carzeri (Forza Italia) che ha invitato Regione Lombardia a farsi portavoce in Conferenza Stato Regioni della necessità di rivedere i requisiti di accesso ai corsi per i lavoratori ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico).

L’obiettivo è quello di garantire i lavoratori, per la stragrande maggioranza donne, che hanno già maturato esperienza nel settore anche senza tutele contrattuali prima del 21 aprile 2018, data dell’entrata in vigore del decreto che individua la figura e il profilo professionale dell’ASO.

“Si tratta di un provvedimento molto importante e che nella sola Lombardia riguarda circa 800 donne – ha sottolineato Claudia Carzeri -. La mancata revisione dei requisiti rischia di penalizzare le professionalità acquisite sul campo negli ultimi 20 anni, escludendo dalla formazione lavoratrici esperte”.

Nel suo intervento l’Assessore alla Formazione, Melania Rizzoli, ha annunciato la convocazione per domani di un Tavolo tecnico interistituzionale con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni.

Perplessità nel merito della mozione sono state sollevate da Gianni Girelli (Partito Democratico), che ha motivato il voto di astensione del suo gruppo in quanto “si rischia di fare un passo indietro su professionalità e formazione degli assistenti”.