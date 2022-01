Patrimonio culturale intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica lombarda

La firma dell'intesa e incontro con i giornalisti venerdì 28 Gennaio

Venerdì 28 gennaio, a Palazzo Lombardia, si terranno la conferenza stampa e la sottoscrizione dell’Intesa tra Regione Lombardia e Regione Ecclesiastica Lombardia per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Culturali.

Procederanno alla firma: per Regione Lombardia, l’Assessore alla Cultura Stefano Bruno Galli su delega del Presidente Attilio Fontana; per la Regione Ecclesiastica Lombardia, S.E. Mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia, Delegato della Conferenza Episcopale Lombarda per i Beni Culturali.

Per la Regione Ecclesiastica Lombardia saranno inoltre presenti all’incontro: S.E. Mons. Franco Agnesi, Vescovo Delegato dell’Osservatorio Giuridico Legislativo Regionale della Regione Ecclesiastica Lombardia e Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Milano; Mons. Giuseppe Scotti, Segretario della Conferenza Episcopale Lombarda, Delegato della Comunicazione della Conferenza Episcopale Lombarda e Responsabile per i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Milano; Arch. Carlo Capponi, Incaricato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale Lombarda; Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale dell'Arcidiocesi di Milano.