ResegUp: in Erna davanti Dematteis inseguito da Simukeka

Attorno alle 17.45 in piazza Cermenati giungerà il vincitore dell'edizione numero 10.

H 17.20 Paola Gelpi passa prima in vetta al Resegone nella gara femminile

H 17.15 Ai Piani d'Erna (16 chilometro) solo al comando Martin Dematteis. A una decina di metri Simukeka, vincitore dello scorso anno. Ora giù verso la Stoppani

Staccati di una ventina di secondi Elhousine e poi Bacchion, quindi e Bernard Dematteis. Saranno loro a giocarsi la vittoria.



H 17.05 Passaggio al Giuff: davanti Martin Dematteis e Simukeka.

H 17. I migliori in discesa verso i Piani di Erna

H 16.55 Passaggio della gara maschile al rifugio Azzoni: Martin Dematteis passa primo, secondo Elhousine.

Staccati di pochi secondi Simukeka e Bacchion. Poi Dennis Bosire quindi sesto Bernard De Matteis. Settimo al passaggio invetta Danilo Brambilla.

E ora la picchiata verso Lecco, tra un'ora il vincitore in piazza Cermenati

Martin Dematteis

H 16.47 Paola Gelpi, alla sua prima ResegUp in testa alla gara femminile. Poi Daniela Rota e terza Caroline Keron.

H 16.45 I migliori vicino al passaggio sulla vetta del Resegone: gruppo di sei in pochi decine di metri. Tra loro Martin DeMatteis, Simukeka, Dennis Bosire, Elezzaoui Elhousine, Bacchion e Bernard Dematteis



H 16.28. Dopo la Stoppani in testa il trio Bacchion-Simukeka-Kiyara



Simukeka, atleta ruandese, è il vincitore della scorsa edizione della ResegUp, conquistando pochi mesi dopo una grande doppiezza con la ZacUp del Resegone. Quest'anno si è imposto anche al trofeo Dario & Willly.





Gabriele Bacchion, veneto classe 1995, ha appena conquistato un argento nel campionato italiano lunghe distanze di corsa in montagna, alle spalle di Martin Dematteis.





H 16.25 Il passaggio in vetta per i migliori uomini è atteso attorno alle 16.50-17h dopo circa un'ora e venti di gara o poco meno



H 16.21 Passaggio anche per le prime donne alla Stoppani, in testa la coppia Keron e Gelpi



H 16.10 Passaggio alla Stoppani in testa la coppia Simukeka e Bacchion, vicinissimi Bernard Dematteis, Kiyara, Martin Dematteis



H 16.05 Primi atleti attesi a breve al passaggio alla Stoppani, è caccia al record di Moletto che nel 2017 (nuovo percorso) chiuse la gara in 2 ore, 17 minuti e 18 secondi. Dello stesso anno il primato femminile della rumena Dragomir con 2 ore 35 minuti e 44 secondi.

H 15.40 Atleti passati da Acquate con il falco Danilo Brambilla a tirare il gruppo di testa. Si va verso la Stoppani

H15.30 Ha preso il via la Resegup numero 10, in gara 1250 atleti.

Attorno alle 17.40 in piazza Cermenati giungerà il vincitore. Favoriti: i campionissimi del mountain running Martin & Bernard Dematteis, il vincitore dello scorso anno Jean Batiste Simukeka, il compagno di scuderia Dennis Bosire Kiyara. In lizza per un posto sul podio anche per il talentuoso runner sloveno Rok Bratina.

Nel ruolo di outsider, un lunga lista di pretendenti tra i quali spiccano i “local” Paolo Bonanomi, Luca Del Pero, Danilo Brambilla, Lorenzo Beltrami, Andrea Rota e il veneto Gabriele Bacchion. Nella gara in rosa a giocarsi il successo saranno la keniana Caroline Keron, le lariane Paola Gelpi, Lorenza Combi e la bergamasca Daniela Rota.

Tradizionale itinerario di 24km con 3600m di dislivello complessivo. Dal lungolago in Piazza Garibaldi, per poi sfilare tra le due ali di folla nella centralissima Via Cavour puntando la mitica vetta del Resegone. Raggiunta la vetta discesa per poi ripiombare nel centro cittadino sul traguardo di piazza Cermenati.