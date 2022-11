Parte ‘Smart&Hack’, il gran premio dei talenti che incontra università e aziende

Parte il gran premio nazionale dei talenti senza scopo di lucro, Smart&Hack, acronimo delle parole inglesi “smart” e “hackathon”, rispettivamente “intelligente” e “maratona”.

Dedicata al tema della “Smart city: l’ecosistema per la città del futuro” e promossa dall’agenzia per il lavoro Risorse, la competizione si svolgerà in modalità remota per i concorrenti mercoledì 23 novembre, con la proclamazione del team dei vincitori giovedì 24 novembre in diretta dalla sala degli affreschi di Palazzo Isimbardi a Milano, sede della Città metropolitana. A giudicare i lavori sarà una giuria qualificata di professionisti dell’innovazione.

Al fianco dell’evento ci saranno Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e ACI che hanno concesso il patrocinio non oneroso.

A partecipare alla competizione nazionale saranno più di 100 giovani innovatori delle università italiane tra cui l’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l’Università Sapienza di Roma, l’Università IULM, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Iscrizioni aperte fino al 13 novembre tramite il sito ufficiale della manifestazione: https://www.risorse.it/smart-hacks/smarthack-milano-2022/#richiediinfo.

La challenge è pubblicata anche sul sito di Regione Lombardia nella sezione dedicata alla ricerca e all’innovazione: https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/iniziative/open-challenge/le-sfide

I concorrenti di età compresa tra i 20 e i 26 anni avranno il compito di sviluppare nell’arco di otto ore progetti innovativi, mettendosi alla prova con una delle sfide lanciate da sei aziende pubbliche e private, rispettivamente Risorse, Acquedotto Pugliese, Forestami, Simone Micheli Architectural Hero, Vodafone Automotive e Zucchetti.

In palio per il team vincitore ci sarà un doppio premio ossia l’avvio della collaborazione con l’azienda che avrà lanciato la sfida e buoni Amazon per un totale di 1.500 euro.

A giudicare i lavori sarà anche il board di Innovation Manager Hub, la prima piattaforma dedicata ai manager dell’innovazione in Italia, nella persona del suo fondatore Emanuele Vailati: al progetto ritenuto più innovativo sarà data la possibilità di partecipare con un keynote speech all’esclusivo evento organizzato dallo stesso Innovation Manager Hub nella giornata di mercoledì 30 novembre 2022 presso Le Village Corso a Milano.

«Smart&Hack vuole promuovere un ecosistema innovativo per la città del futuro – spiega Alessia Scarpa, responsabile dell’innovazione dell’agenzia per il lavoro Risorse con quartier generale a Milano –. La competizione permetterà di sostenere l’innovazione intelligente, facendo incontrare il mondo scolastico con quello del lavoro rappresentato dalle aziende che hanno deciso di unirsi a noi».

In questa direzione vanno le sei sfide lanciate dalle imprese che operano in Italia: Risorse richiederà di realizzare un progetto di sviluppo di un evento attraverso il metaverso per fare on boarding di giovani talenti in azienda; Acquedotto Pugliese chiederà ai giovani in gara di sviluppare idee su come promuovere e trasferire in azienda la consapevolezza della sostenibilità; Forestami domanderà ai concorrenti di immaginare la prossima campagna di comunicazione per sensibilizzare i cittadini della Città Metropolitana di Milano sull’importanza della forestazione urbana, suggerendo come creare una raccolta fondi da lanciare nel periodo natalizio; Simone Micheli Architectural Hero proporrà alle ragazze e ai ragazzi di studiare come riqualificare e qualificare le periferie della Terra tramite l’utilizzo, anche in questo caso, del metaverso; Vodafone Automotive si rivolgerà alle nuove generazioni affinché indichino come sostenere la sicurezza sulle strade, riducendo gli incidenti e salvaguardando l’ambiente; Zucchetti concentrerà l’attenzione degli studenti delle università sull’utilizzo della tecnologia (APP, IoT, NFC) per incoraggiare i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi e scelte di mobilità sostenibile.