Parte grandangolo rassegna di paesaggi

Ospiti del primo weekend Egidio Ivetic, Luca Molinari, Sabrina Mugnos e Marco Carlone

Dalle ferrovie dell’Est raccontate dal fotografo e video-maker Marco Carlone alla storia del Mediterraneo secondo un suo grande conoscitore con Egidio Ivetic; dai paesaggi misteriosi del Nord riscoperti dalla geologa Sabrina Mugnos a un’ampia riflessione sul concetto di “meraviglia” insieme all’architetto Luca Molinari.

Si apre così, con quattro primi ospiti, la terza edizione di “Grandangolo”, la rassegna in programma dal 10 al 18 giugno nell’Antico Granaio di Villa Greppi di Monticello Brianza, promossa nell’ambito di “Album – Brianza paesaggio aperto” (progetto realizzato dall'associazione BRIG con il coordinamento istituzionale del Consorzio Brianteo Villa Greppi e il sostegno di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese). Un’iniziativa diretta e organizzata da Daniele Frisco e Valentina Sala, pensata per aprire lo sguardo grazie alla partecipazioni di importanti personalità del mondo della Cultura e dedicata, quest’anno, ai paesaggi d’Europa.

Quattro, quindi, gli incontri in cartellone per il fine settimana del 10 e 11 giugno 2023: una prima carrellata di interventi, tutti in programma a Villa Greppi e arricchiti da brindisi curati da CaffèRino e momenti musicali grazie alla collaborazione di Marco Cazzaniga, direttore della Scuola di Musica A. Guarnieri del Consorzio Villa Greppi.

Si parte sabato 10 alle 15.30 con l’incontro in compagnia del fotografo e video-reporter Marco Carlone, autore del libro “Binario Est. Un viaggio sulle ferrovie più ignorate, vecchie e scalcagnate d’Europa” (Bottega Errante Edizioni). Dalle coste della Dalmazia ai Carpazi ucraini, un fil-rouge d’acciaio collega le rotte più remote dei Balcani e dell’Europa orientale: è la ferrovia. Si tratta, come racconta Carlone, di ferrovie imparziali, per tutte le tasche e per tutti i viaggiatori. Fuori dai finestrini, distese di natura selvaggia, periferie di cemento, giganti complessi industriali e mercati allestiti tra le stesse rotaie.

A seguire – alle 17 – è la volta della presentazione de “Il grande racconto del Mediterraneo” del professore di Storia del Mediterraneo Egidio Ivetic. Edito da Il Mulino, il libro racconta il Mare Nostrum come cuore incandescente di un unico vitale continente afro-euro-asiatico, l’epicentro della grande storia che qui transita e da qui scaturisce. Un racconto mai concluso di una storia millenaria, fatta di guerre e convivenze, scambi e antagonismi, invasioni e diaspore, ibridazione ininterrotta di saperi, miti, leggende, manufatti.

Domenica 11 si riparte alle 15.30 con “Atlante del Grande Nord” (Il Saggiatore) di Sabrina Mugnos, vulcanologa, giornalista e divulgatrice scientifica che con questo libro porta alla scoperta di “aurore, miti e paesaggi misteriosi” in Lapponia e Groenlandia, nelle isole Svalbard e in Islanda. Un’avventura all’estremo dell’umano, mappa narrativa di come appare il mondo al di là delle colonne d’Ercole delle trafficate e congestionate metropoli.

Alle 17 tocca all’incontro con l’architetto e professore ordinario di Teoria e Progettazione dell'Architettura all'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Luca Molinari, autore del libro “La meraviglia è di tutti. Corpi, città, architetture” (Einaudi), saggio sul significato della parola meraviglia nel mondo di oggi, sull'architettura, la città e il paesaggio come spazi da tornare a progettare, ascoltare e curare.

Il pomeriggio si chiuderà con un concerto aperitivo in compagnia del Cl@rio.net Quartet, quartetto di clarinetti che eseguirà musiche da diverse parti d’Europa.