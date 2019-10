Parco Adda Nord, M5S: Regione dica se la Rota era eleggibile

Interrogazione presentata da Monica Forte, consigliere regionale M5S e presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia.

L'elezione di Francesca Rota a presidente del Parco Adda Nord continua a far discutere. Se a livello locale ha portato all'uscita della Lega dalla maggioranza provinciale, causa dissidi con gli alleati, a livello regionale vede il Movimento 5 Stelle avanzare dubbi su un conflitto di interessi.

Monica Forte, consigliere regionale M5S e presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia, in data 8 ottobre ha infatti presentato un interrogazione alla Giunta regionale per sapere se la candidatura della Rota – eletta lo stesso giorno – possa essere considerata in conflitto di interesse rispetto alla sua attività di avvocato, in un contenzioso aperto che riguarda proprio l'ente Parco Adda Nord.

La vicenda è quella che ha portato al commissariamento del Parco per presunte irregolarità amministrative/contabili. Irregolarità che – come riportato nell'interrogazione pentastellata - riguarderebbero: violazione delle procedure di acquisizione di personale, di affidamento di incarichi e di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, carente motivazione nei provvedimenti amministrativi, omessa redazione dei contratti in forma scritta, mancanza di rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo.

Nell'interrogazione presentata, l'esponente 5 Stelle sottolinea anche che: "In base a quanto riportato nella deliberazione del commissario del dicembre 2018, si evince che le due persone oggetto dei presunti abusi sono rappresentati e difesi dall'avvocato Rota. Cioè che la Rota risulta essere avvocato di parte nella causa che vede i suoi clienti in contenzioso ancora pendente con l'ente Parco”.