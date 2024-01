Palazzo Lombardia: giovani a confronto su droghe e dipendenze

Il convegno si è aperto con la testimonianza una giovane donna che a 17 anni subì il trapianto di fegato dopo aver assunto mezza pasticca di ecstasy e che da anni è ospite delle scuole italiane per sensibilizzare i ragazzi sui rischi da assunzione di sostanze stupefacenti.

'Droghe e dipendenze. L'uscita dal tunnel - Informare per prevenire'. L'argomento è stato al centro di un convegno organizzato oggi all'Auditorium Testori, in Piazza Città di Lombardia, da Regione Lombardia in collaborazione con l'associazione 'Senza Veli Sulla Lingua' (SVSL). Protagonisti del dibattito in platea e in streaming, i ragazzi degli istituti scolastici superiori lombardi.

"Il tema delle dipendenze da sostanze stupefacenti - commenta Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e promotore dell'iniziativa - mi sta particolarmente a cuore, non solo da rappresentante delle istituzioni ma anche come padre e nonno. Parlarne e sensibilizzare i giovani sui rischi che corrono assumendo tali sostanze è fondamentale per combattere la cultura dello sballo e del disimpegno, che esercita una pressione pericolosissima sulle nuove generazioni. Ai ragazzi dico di non credere a quel grande inganno che è la droga e di chiedere aiuto senza avere paura".

"È importare - commenta la Presidente dell'Associazione SVSL Ebla Ahmed - informare i ragazzi sui rischi che corrono attraverso l'ascolto di testimonianze dirette che hanno anche cambiato radicalmente il modo di vivere di alcune persone. Bisogna trasmettere con esperti del settore come e quanto incide questa piaga sociale, stimolando e facendo capire ai giovani l'importanza del rispetto per sé stessi. Perché la vita è una sola, e non può essere sprecata e rovinata dalla droga".

Il convegno si è aperto con la testimonianza una giovane donna che a 17 anni subì il trapianto di fegato dopo aver assunto mezza pasticca di ecstasy e che da anni è ospite delle scuole italiane per sensibilizzare i ragazzi sui rischi da assunzione di sostanze stupefacenti. A seguire, gli interventi di Silvia Bassi, psicologa esperta in criminologia e psicodiagnostica clinica e forense e di Giuseppe Lanfranco, consulente legale.