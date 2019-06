Ospedale: dipendenti verso lo sciopero per la carenza di personale

Rsu e sindacati: "50mila ore di straordinari non pagati, 25mila giorni di ferie da smaltire, organico sottostimato per circa 170 persone e vengono assunti interinali".

La RSU e le organizzazioni sindacali CGIL UIL FPL CISL FP MBL NURSIND NURSING UP USB FSI, hanno proclamato lo stato di agitazione e si accingono a proclamare uno sciopero per i dipendenti dell'Asst di Lecco che si terrà ne mese di settembre, articolato e strutturato dopo un percorso di assemblee con i lavoratori.

"Questa decisione - spiegano - è stata presa dopo un incontro in Prefettura di Lecco che non ha, di fatto, scaturito da parte della azienda nessuna risposta sufficiente per una possibile conciliazione rispetto alle nostre richieste. La profonda convinzione e decisione è stata presa con grande senso di responsabilità e come segnale alle istituzioni locali regionali nazionali e per rimettere in primo piano la sanità pubblica e il diritto alla salute dei cittadini".

"Purtroppo - continuano - è sotto gli occhi di tutti il quadro generale sia a livello nazionale sia regionale e locale della nostra sanità pubblica. Forse gli unici a non accorgersi con ostinata negazione e cecità è proprio la Dirigenza del ASST di Lecco che non ha concesso nessuna apertura alle nostre richieste. Assistiamo con grande sconcerto alla negazione di quanto denunciato negli anni, a una difesa d’ufficio secondo cui, a parer loro, la situazione per quanto riguarda la gestione del personale sarebbe idilliaca”.

Secondo sindacati la sanità pubblica a Lecco è garantita grazie all’alto senso del dovere delle Lavoratrici e dei Lavoratori che, giorno dopo giorno nel silenzio delle degenze o dei servizi, assicurano alla popolazione lecchese un’assistenza unica con caratteristiche di eccellenza.

"La madre di tutti i problemi è la necessità e il bisogno impellente di personale sanitario riabilitativo amministrativo tecnico sanitario e di medici. Inoltre chiediamo da sempre di umanizzare il lavoro degli operatori, e di riconoscere più personale per dare quella boccata di ossigeno di cui necessitano. Questo con il solo scopo di mantenere alti i livelli assistenziali e dei servizi".

Rsu e sindacati riferiscono che la dirigenza della ASST di Lecco in Prefettura avrebbe controbattutto con numeri di assistenza oltre gli standard previsti dalla Regione Lombardia: "C’è talmente esubero di personale che la Direzione, per permettere agli OSS di andare in ferie nel periodo estivo, sono costretti al reperimento di OSS interinali. Basterebbe questo per ribadire che manca il personale. Nonostante la riduzioni di attività estiva e la chiusure di posti letto nei vari reparti e presidi si attivano agenzie interinali per coprire una attività ridotta. Abbiamo accumulato montagne di ore straordinarie da recuperare: circa 50.000 ore da recuperare e di circa 25.000 giorni di ferie".

E ancora: "Le percentuali di turn over negli anni precedenti sono state: 2017 85%, 2018 90% e 2019 95%, causando ulteriori riduzioni di personale che si accumulano da anni. Inoltre sono ormai 4 anni che si sostituiscono i part time che vanno in pensione. Per il prossimo anno ci sarà un ulteriore taglio del budget sul costo del personale per cui non saranno sostituite le lavoratrici che andranno in maternità. Sulla organizzazione dei reparti-servizi sono anni che chiediamo un tavolo di confronto per monitorare il rapporto personale previsto con il personale realmente presente non ci mai stato concesso".

Carenza di personale che provoca tensioni e stanchezza nei lavoratori: "Nel dicembre 2017 a seguito di un grave lutto accaduto presso l’ospedale Manzoni di Lecco, si chiedeva l’apertura dello sportello stress lavoro correlato. L’azienda a tutt’oggi non ha ancora scritto una sola riga a tal proposito, ma si è precipitata a dichiarare dal Prefetto che lo stesso non è supportato da alcula norma giuridica".

Altro tema cado è il decentramento previsto dalla riforma e mai applicato realmente: "Abbiamo caldeggiato una proposta di decentramento dei servizi in modo tale da ridurre l‘affollamento sia del parcheggio dipendenti e dei cittadini, una proposta che riguarda anche e soprattutto l’applicazione della legge di riforma che prevede un potenziamento dei servizi territoriale, che purtroppo nella nostra ASST procede in senso contrario con un accentramento di servizi nei presidi ospedalieri".

Infine il tema delle esternalizzazioni: "Abbiamo chiesto più volte un confronto e un monitoraggio sugli appalti in essere, mai aperto da parte aziendale. Stiamo parlano dei servizi non sanitari come lavanderia, cucina, pulizia, gestione impianti, sala regia, gestione cup, servizi amministrativi, servizi informatici, guardiania, ma anche i servizi sanitari: ortopedia, appalto psichiatria, varie consulenze e o prestazioni professionali su diversi progetti a termine. Stiamo parlando di diversi centinaia di milioni di euro e di centinaia di lavoratori delle cooperative e/o azienda private, che lavorano in condizioni uguali se non peggiori delle nostre".

Risorse vengono chieste anche per l'ammodernamento delle strutture: "Il Manzoni lo consideriamo come un ospedale nuovo ma ha già 20 anni, in passato si era parlato di un investimento necessario di ben 41 milioni di euro sulla struttura".

Risposte i lavoratori le attendono anche da politica e istituzioni: "Dopo 4 diversi direttori generali in poco tempo e una latente attenzione da parte delle istituzione, faremo una mobilitazione e una campagna informativa alla popolazione che vorremmo fosse con noi per difendere la sanità pubblica. Inoltre rivolgeremo un appello alle istituzioni e ai rappresentanti politic come Sindaci, Consiglieri Regionali, Deputati e Senatore chiedendo che la sanità pubblica possa tornare come primo problema sui tavoli delle istituzioni. Il collasso è già iniziato da tempo quindi è ora di mettere risorse per il personale e per i servizi e l’ora della mobilitazione".