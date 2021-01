L'ex Governatore della Lombardia è stato dimesso dall'Ospedale del Circolo a Varese

Roberto Maroni, ex Governatore della Regione Lombardia, mercoledì 5 Gennaio, in seguito ad un malore che lo ha colpito, mentre si trovava nella sua abitazione di Lozza in provincia di Varese, è stato dimesso.

Da alcune indiscrezioni, l’ex Governatore della Lombardia si sottoporrà a degli accertamenti presso l’Istituto Neurologico Besta di Milano.