Oscar alle piante acquatiche made in Bergamo per laghetti e biopiscine

A Mario Bertocco di Bergamo il premio dell’innovazione green

Mario Bertocco, titolare di un’azienda agricola di Carvico (Bergamo), è uno dei vincitori nazionali dell’Oscar Green, il premio all’innovazione giovane in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

I riconoscimenti sono stati assegnati a Roma in occasione del “salone della creatività Made in Italy in tempo di guerra”, alla presenza del presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, della delegata nazionale dei giovani Veronica Barbati con Stefano Patuanelli (Ministro delle politiche agricole), Gianpaolo Vallardi (Presidente della Commissione Agricoltura del Senato), Angelo Frascarelli (Presidente di Ismea), Carlo Gaudio (Presidente del Crea) e dell’onorevole Maria Chiara Gadda.

Mario Bertocco – precisa la Coldiretti Lombardia – si è aggiudicato il primo premio nella categoria “Creatività” grazie alle sue piante acquatiche che agiscono come “spazzine” per laghetti e biopiscine. Una passione per gli ambienti acquatici trasformata in professione quando Mario ha lasciato il suo lavoro da impiegato per avviare da zero a Carvico (Bergamo) la coltivazione di piante acquatiche ornamentali.

Un sogno che l’arrivo del Covid non ha rallentato, anzi: durante la pandemia – spiega Coldiretti Lombardia – la sensibilità verso la natura e gli acquari è cresciuta esponenzialmente. Mario ha continuato a investire nella sua start up agricola, avviando nuovi progetti e scommettendo su un sistema innovativo di coltivazione sostenibile. Le piante ornamentali che l’imprenditore agricolo bergamasco coltiva – spiega Coldiretti Lombardia – condividono l’ambiente acquatico con i pesci, di cui assorbono le sostanze di scarto. In questo modo le piante depurano l’acqua e creano un circolo virtuoso, che permette di ridurre al minimo l’utilizzo di fertilizzanti.

“Queste piante sono importanti per la fitodepurazione di acquari, laghetti e biopiscine – spiega Mario Bertocco – Per il futuro vorrei aumentare il numero di specie coltivate, sia per quanto riguarda le piante che per quanto riguarda i pesci”.