Onorificenze per Del Gaudio, Spreafico, Marinosci e Rota

Sono state consegnate quest'oggi dalla Prefettura di Lecco tre onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana e una benemerenza al merito civile.

Mariano Spreafico

Il prefetto Liliana Baccari ha consegnato il diploma di ufficiale al colonnello dell'Arma dei Carabinieri Pasquale Del Gaudio. Comandante a Lecco dal 2016, ha intrapreso la carriera militare nel 1993 frequentando l'accademia militare di Modena e la scuola di applicazione di Roma. Ha ricoperto l'incarico di Comandante della Compagnia meccanizzata del IV battaglione Carabinieri Veneto, è stato il comandante della sezione scorte magistrati e autorità di Milano, della compagnia carabinieri di Campobasso, successivamente di Peescara e inoltre ha ricoperto il ruolo di comandnante del reparto operativo del comando provinciale di Foggia.

Diploma di cavaliere per Mariano Spreafico di Oggiono. Ingegnere aeronautico, alpino, dal 2004 è presidente del cda della Servizi Ana Srl, società attiva nella concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale riferiti all'associazione nazionale alpini. Capogruppo della sezione Ana di Oggiono, è anche Consigliere nazionale, vice presidente vicario sezione Ana Lecco. «Per il centenario della Grande Guerra – è stata la motivazione – si è rivelato encomiabile custode della memoria dei nostri caduti e promotore di diverse iniziative culturali atte a tenere vivo il ricordo di chi ha servito la Patria con onore».

Antonio Marinosci

Diploma di cavaliere per Antonio Marinosci dell'Arma dei Carabinieri. Brigadiere capo attualmente in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con compiti di contrasto alla malavita organizzata nel settore della droga e patrimonio. È stato comandante della motovedetta presso il Comando regionale carabinieri Lombardia. Dal 2000 al 2012 ha prestato servizio presso il Comando compagnia di Lecco. Inoltre è attivo nell'ambito del volontariato seguendo nella città di Milano alcuni progetti asssistenziali.

Infine pubblica benemerenza al merito civile per il dottor Luca Rota di Monte Marenzo per il gesto di virtù civica con cui ha salvato la vita a un centauro, a seguito di un incidente stradale avvenuto proprio a Monte Marenzo il 30 aprile 2008. «Con slancio altruistico – è la motivazione – è intervenuto in soccorso di un motocicista che, a seguito di un violentissimo frontale, era rimasto intrappolato con la testa e il tronco sotto la scocca di un'autovettura. Insieme ad altre persone da lui guidate, ha estratto il corpo dal malcapitato a cui prontamente liberava le vie aerre bloccate da una sciarpa e dal laccio del casco, consentendogli di riprendere una respirazione spontanea. Chiaro esempio di senso del dovere e virtà civile».