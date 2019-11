Oltre 400 partecipanti al convegno di ANACI Lecco

Al centro "La gestione del condominio nel 2020”

Sono stati oltre 400 i partecipanti al convegno di studi e approfondimento promosso da ANACI Lecco presso l’Aula Magna del Politecnico Polo Territoriale di Lecco, che ha raccolto il patrocinio e la concessione di crediti formativi da parte del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lecco, dell’Ordine degli Architetti PCC di Lecco e di ANACI.

“Vogliamo che la figura dell’amministratore condominiale sia organica e inserita nel tessuto produttivo, professionale e politico del nostro territorio lecchese. – ha ricordato in apertura Marco Bandini, presidente di ANACI Lecco - Grandi passi sono stati compiuti, al riguardo, così come estremamente positivi sono i risultati ottenuti. Abbiamo in essere convenzioni significative ccn ACEL Energie in materia di acquisto di luce e gas e con AEVV Impianti per la riqualificazione degli edifici e il car sharing condominiale".

"Con Lario Reti Holding siamo impegnati nella sensibilizzazione dei nostri condomini sul fronte della riduzione dello spreco dell'acqua e con SILEA SpA in materia di raccolta differenziata e riduzione degli sprechi. Infine con il Comune di Lecco gestiamo lo sportello gratuito di assistenza e partecipiamo al tavolo della casa, mentre con l’Associazione Notarile abbiamo siglato un accordo per agevolare i passaggi di proprietà in condominio”

Il convegno è proseguito affrontando le novità tecnico-giuridiche che riguardano la gestione del condominio nel 2020: un approfondimento che ha visto la presenza di autorevoli esponenti del mondo del diritto - dal presidente del Tribunale di Lecco Ersilio Secchi al magistrato del Tribunale di Lecco Dario Colasanti, a Roberto Triola già presidente della Seconda Sezione della Corte Suprema – ed esperti settoriali quali Annalisa Galante (Politecnico di Milano – Centro Studi ANACI Lecco), Fausto Moscatelli (direttore Centro Studi ANACI Varese) ed Eugenio Antonio Correale (direttore Centro Studi ANACI Lombardia e Milano).