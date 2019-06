Olimpiadi Milano-Cortina, Rossi: per Lecco strade e turismo

Il sottosegretario regionale con delega ai Grandi Eventi: dobbiamo far capire a chi verrà per i Giochi che la Valsassina è il posto più vicino a Milano per sciare.

Di ritorno da Losanna, dopo l'assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina, il sottosegretario regionale con delega ai Grandi Eventi Antonio Rossi racconta le frenetiche ore antecedenti al verdetto: «È stata una grandissima emozione, il nostro dossier è piaciuto molto. Siamo arrivati a Losanna non da favoriti, visto che gli Svedesi hanno lavorato bene facendo partecipare anche la principessa Vittoria. Gli ultimi voti li abbiamo spostati con la presentazione tecnica, con la presentazione emozionale e grazie alle nostre bravissime atlete Sofia Goggia, Michela Moioli, Arianna Fontana ed Elisa Confortola»

Da oggi subito al lavoro per preparare i Giochi del 206: «È incredibile pensare che abbiamo portato le Olimpiadi in Lombardia, incredibile pensare che a Bormio, Livigno, Valdidentro e Milano ci saranno i Giochi Olimpici. Lecco è in mezzo e quindi sicuramente dovremo lavorare dal punto di vista del turismo, creando pacchetti per catturare quel turismo sportivo che ci sarà sia a Milano sia in Valtellina. Si dovranno poi mettere a posto le strade e la viabilità: la 36, la 38, i collegamenti ferroviari. È già partito un tavolo territoriale per definire le urgenze e ora aspettiamo il commissario per la 36 che il Governo nominerà».

Le urgenze viabilistiche lecchesi sono ben note e chiare: «Innanzitutto – continua Rossi – lo svincolo di Piona e di Dervio, fondamentali per evitare un'emergenza Monte Piazzo. Fondamentale anche la Lecco-Bergamo visto che gli aeroporti principali saranno Orio, Linate e Malpensa».

Difficile però immagine che gare olimpiche possano svolgersi nel lecchese: «Se si pensa a quanti spettatori ci saranno, la funivia non sarebbe in grado di portarli rapidamente in quota. Però per la Regione devono essere le Olimpiadi di tutta la Lombardia, quindi di tutti i comprensori sciistici, perché saranno siti di allenamento. Recentemente abbiamo ricevuto la delegazione olimpica cinese che organizza i Giochi 2022 per fare un accordo per portare le loro squadre e i loro turisti a sciare da noi. È questo è solo un esempio. Bisognerà però far capire a chi verrà per le Olimpiadi che il posto più vicino per sciare da Milano è Lecco».