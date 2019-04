Olimpiadi. Brivio: la priorità va data alla Statale 36 e alla Lecco-Bergamo

Il Sindaco lancia un messaggio chiaro a enti superiori e alla Valtellina.

"Bisogna ricordare ad Anas, Regione Lombardia, Regione Veneto, Governo italiano, Cortina e agli amici della Valtellina che quando si parla di Olimpiadi, prima di fare altri peduncoli e pezzettini in Valtellina, va messa a posto la Statale 36 e va fatta la Lecco Bergamo. Perché da qui passa tutto e la Super è una strada ad altissima percorrenza che necessita di interventi". Questo quanto detto da Virginio Brivio, sindaco di Lecco, in occasione dell'apertura del tratto di pista ciclopedonale Lecco-Pradello.



Un messaggio chiaro del primo cittadini lecchese e presidente di Anci (Associazione dei comuni) Lombardia, in caso di assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026.