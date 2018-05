Occasioni di formazione e crescita per gli studenti dell'alberghiero di Casargo

Proseguono a pieno ritmo le iniziative che vedono protagonista il Centro di Formazione Professionale

Proseguono a pieno ritmo le iniziative che vedono protagonista il Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo.

SCAMBIO FORMATIVO IN CILENTO

33 allievi di classe terza si sono recati in Campania per uno scambio formativo-culturale con l’Istituto Ancel Keys di Castelnuovo Cilento (Salerno), accompagnati dal componente del Consiglio di Amministrazione Pina Scarpa, dagli chef Antonio De Marco e Fabrizio Airoldi e dal docente di Scienze degli Alimenti Marco Cagliani.

Gli studenti sono stati coinvolti in alcuni laboratori didattici per la preparazione di specialità tipiche del territorio e in visite ad alcune aziende agricole per approfondire da vicino la tradizione contadina cilentana, dotata di moderne e tecnologiche attrezzature.

CAFFE MILANI COMPETITION 2018

Cinque alunni del CFPA di Casargo, guidati dai docenti Maurizio Calabrese e Rino Iannace, hanno partecipato al Caffè Milani Competition 2018, tenutasi presso l’azienda Caffè Milani di Lipomo (Como), gareggiando con cinque alunni del CFP Monte Olimpino (Como), guidati dal docente Loris Mondini.

La competizione consisteva nel preparare e servire al tavolo in un tempo massimo di 20 minuti 3 espressi, 3 cappuccini e 3 irish coffee, oltre a una verifica scritta di cinque domande riguardanti il caffè.

Dopo un’attenta valutazione da parte della giuria, composta dal presidente Ambrogio Bernasconi, delegato dell’azienda Caffè Milani, Alessandro Bazzari, fiduciario A.M.I.R.A. sezione di Milano-Laghi e Brianza, e Marzio Tieppo, Senior Bartender & Consulente A.B.I., Eleonora De Capitani, Giulia Ghislanzoni, Martina Ferrari e Alice Segliani hanno occupato le prime quattro posizioni della classifica finale.

I giurati hanno valutato il lavoro degli alunni considerando l’organizzazione, la mise en place, la pulizia dei prodotti usati, la tecnica e l’eleganza durante la preparazione, il gusto, l’aroma e la verifica scritta.

“Un ringraziamento speciale a Pierluigi ed Elisabetta Milani per la speciale accoglienza ricevuta e per aver dato la possibilità ai docenti e agli alunni di acquisire nozioni importanti sul mondo del caffè” commenta il presidente di APAF Nunzio Marcelli.

TOURISM THINK TANK

Il CFPA di Casargo ha partecipato a Gravedona e Uniti (Como) alla sesta edizione del TTT, Tourism Think Tank, un’iniziativa di formazione organizzata dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio per rispondere all’esigenza degli operatori del settore turistico di mantenersi aggiornati e di avere occasioni per entrare in sinergia, migliorare e accrescere l’offerta turistica.

L’intervento del CFPA di Casargo ha riguardato il tema “Giovani e turismo: le skill della nuova generazione di operatori del turismo: dal sorriso dell’accoglienza in sala alle competenze in cucina fino all’arte della pasticceria”.

VISITA ALLA SCUOLA INTERNAZIONALE ALMA DI COLORNO

Gli alunni delle classi quarta e quinta del CFPA di Casargo hanno visitato la scuola internazionale di cucina italiana ALMA di Colorno (Parma), accompagnati dal componente del Consiglio di Amministrazione Diego Combi e dai docenti di cucina Luca Villa e Giampiero Scola.

Nel Palazzo Ducale di Colorno (Parma), sede dell’ALMA i ragazzi hanno assistito alla realizzazione di un menu tipico in stile Gualtiero Marchesi, fondatore e rettore della scuola, che ha introdotto la nuova formula di menu a sette portate.

La lezione è stata tenuta dallo chef Bruno Cossio, che ha illustrato la tipologia e la filosofia dei piatti “Marchesiani”.

La comitiva di Casargo ha poi visitato un agriturismo in cui viene prodotto e stagionato il Culatello di Zibello DOP, con annesso ristorante e cantina di vini nazionali e internazionali.

RADUNO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI A VERONA

Il CFPA di Casargo ha preparato e somministrato 350 pasti giornalieri ai volontari e ai dirigenti che hanno partecipato al XXIV raduno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, tenutosi a Verona alla presenza delle più alte cariche dell’Arma, autorità e delegazioni provinciali e regionali.

Lo chef Giampiero Scola, docente di Enogastronomia al CFPA di Casargo, ha condotto una piccola brigata composta dagli alunni del quarto e quinto anno Gabriele Beretta, Alessandro Meregalli e Marco Riboldi, impegnati nella preparazione dei menu giornalieri concordati con gli organizzatori.