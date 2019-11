Passo in avanti per il potenziamento della linea ferroviaria Como-Lecco

Grazie al via libera della Commissione Speciale, la Giunta Regionale avvierà le interlocuzioni necessarie con il Canton Ticino

E' stata approvata dalla Commissione Speciale Rapporti tra la Lombardia e Confederazione Svizzera la proposta di Raffaele Erba (Movimento 5 Stelle) di inserire nel Documento di Economia e Finanza Regionale il potenziamento della linea ferroviaria Como-Lecco.

“Questo è un ulteriore passo verso il miglioramento dei servizi di trasporto: già lo scorso 30 luglio il Consiglio Regionale aveva approvato un Ordine del Giorno, sempre presentato da me, con il quale si era impegnato ad attivarsi

per implementare la Como-Lecco e di avviare un'interlocuzione con RFI per valutare la possibilità di elettrificare la linea”, spiega Raffaele Erba.

Grazie al via libera della Commissione Speciale, la Giunta Regionale avvierà le interlocuzioni necessarie con il Canton Ticino per individuare i reciproci impegni, anche a livello finanziario, su infrastrutture, mezzi e offerta di servizio sulla linea ferroviaria Como-Lecco.

“Attraverso questo impegno formale, l'obiettivo è quello di avviare il dialogo con la vicina Svizzera per poter cooperare nel perseguimento dell'obiettivo di un miglioramento e di un potenziamento della linea Como-Lecco, essenziale

ad alleggerire il traffico dei frontalieri e utile anche in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026”, conclude Raffaele Erba.