Nuove opportunità nel campo del lavoro e della formazione

Una serie di incontri organizzati da Cna e Actl per usufruire degli incentivi destinati a coloro che contribuiscono a incrementare l’occupazione.

La CNA del Lario e della Brianza ha programmato una serie di incontri con il supporto di Job Farm - ACTL, Ente accreditato in Regione Lombardia per la formazione ed i servizi per il lavoro con cui la Fondazione Pietro Carsana ha sottoscritto un protocollo di collaborazione.

Lo scopo di questi incontri è di portare a conoscenza degli imprenditori le opportunità che esistono nel campo del lavoro e della formazione, di preparare nuovi addetti e di usufruire degli incentivi destinati a coloro che contribuiscono a incrementare l’occupazione.

Programma degli incontri:

Martedì 9 Ottobre 2018

Alta Formazione - Digital Marketing e l’industria 4.0

L’importanza della trasformazione digitale nel manifatturiero

Martedì 23 Ottobre

Apprendistato per creare nuovo valore in azienda

Il contratto di apprendistato ha dato possibilità alle aziende di assumere milioni di giovani professionisti. Quali sono i vantaggi economici e gli sgravi contributivi per gli imprenditori?

Venerdì 23 Novembre

Gli aggiornamenti normativi per l’inserimento dei tirocinanti

Il contratto di stage: obblighi e linee guida del tirocinio formativo in azienda alla luce delle novità normative

Martedì 11 Dicembre

Bonus Assunzionali 2018/2019: le agevolazioni per le imprese

Tutte le novità previste per i datori di lavoro che intendono assumere giovani e disoccupati ottenendo degli sgravi fiscali

La partecipazione è libera ed aperta alle aziende associate e non a CNA e si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.00 presso la sede di CNA a Lecco in via Brodolini,33.

Per adesioni potete inviare una mail a segreteria@cnadellarioedellabrianza.it indicando a quale incontro parteciperete.