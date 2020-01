Nuova vittima in montagna: alpinista morto sul Resegone

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio a seguito del mancato rientro nella serata di ieri.

Aveva detto di voler affrontare la ferrata Gamma 2 sul Resegone, ma ieri sera non è rientrato per la notte.



Le ricerche avviate nel primo pomeriggio di oggi dal Soccorso Alpino, hanno portato all'individuazione dell'uomo, 48enne residente in provincia di Asti, che è stato purtroppo trovato senza vita dopo una caduta da diverse decine di metri.

Va ricordato che la ferrata Gamma 2, così come la Gamma 1, è attualmente chiusa per motivi di sicurezza, in attesa delle manutenzioni necessarie per rispettare i nuovi criteri stabiliti da Regione Lombardia.