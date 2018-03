Nuova denuncia per spaccio nei pressi di Villa Gomes a Lecco

L'uomo era già stato denunciato nell’ambito dell’operazione “FerrHotel” condotta lo scorso novembre dalla locale Squadra Mobile.

Nel pomeriggio di lunedì 12 marzo, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina, personale della Polizia di Stato – Squadra Mobile, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia” di Milano, all’interno del Parco Comunale “Villa Gomes” di Lecco, notava alcuni soggetti sospetti di etnia africana e, pertanto, procedeva ad effettuare il controllo di Polizia.

Nel frangente improvvisamente uno dei soggetti dava in escandescenza iniziando ad inveire nei confronti dei Poliziotti, urlando di essere stufo dei continui controlli operati a suo carico.

Tale atteggiamento insospettiva gli agenti della Squadra Mobile, in quanto non giustificato. Si procedeva pertanto a perquisizione personale che dava esito positivo: all’interno degli slip del soggetto veniva infatti rinvenuto un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di oltre 20 grammi, che veniva subito sequestrata.

Alla luce di quanto sopra lo straniero, identificato per P.O., 32enne nigeriano, veniva accompagnato negli Uffici della Questura di Lecco per essere successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il reo era già stato denunciato nell’ambito dell’operazione “FerrHotel” condotta lo scorso novembre dalla locale Squadra Mobile.