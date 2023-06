Non vedenti, Lombardia prima regione ad installare i radiofari

La Lombardia è la prima Regione d'Italia ad aver installato i radiofari, dispositivi innovativi che favoriscono l'accessibilità e la mobilità delle persone ipovedenti e non vedenti.

La Lombardia è la prima Regione d'Italia ad aver installato i radiofari, dispositivi innovativi che favoriscono l'accessibilità e la mobilità delle persone ipovedenti e non vedenti. Si è svolta oggi, martedì 20 Giugno, davanti all'ingresso del Nucleo 1 di Piazza Città di Lombardia, la presentazione del funzionamento del primo di 15 strumenti forniti in comodato d'uso gratuito dai quattro distretti Lions della Lombardia.

"Questo - ha dichiarato il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana - è uno di quei tanti esempi di collaborazione virtuosa fra pubblico e privato sociale che siamo capaci di realizzare in Lombardia. E un piccolo/grande segnale che la nostra istituzione vuole dare agli ipo e non vedenti per fornire loro un supporto concreto e maggiore libertà di movimento e accesso agli uffici regionali".

Per l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, "attraverso questo sistema radio a bassissima emissione di radiofrequenza potremmo fornire ai non vedenti, dotati di bastone trasmittente, informazioni immediate per aumentare e semplificare l'autonomia di movimento delle persone con disabilità. Un sistema innovativo - sottolinea - che testimonia l'impegno quotidiano di Regione Lombardia a favore dell'inclusione. I nostri spazi istituzionali sono la 'Casa di tutti i Lombardi' e da oggi saranno ancor più accessibili e fruibili a tutti".

L'installazione dei radiofari è avvenuta a seguito della delibera XII/15 del 23 marzo 2023. Si tratta di strumenti innovativi (definiti 'LETIsmart') che vengono installati sui comuni bastoni bianchi, ausili indispensabili per le persone con disabilità visiva, che si trasformano così in strumenti 'parlanti'. Questo sofisticato ricevitore permette di informare la persona non vedente o ipovedente su quello che lo circonda, ad esempio quale direzione prendere per raggiungere un determinato ufficio o sportello, il piano a cui si trova, le indicazioni per raggiungere l'ascensore e così via. A fornire le informazioni sono proprio i radiofari: dei trasmettitori a bassissima emissione di radiofrequenza che si interfacciano direttamente con il ricevitore posizionato sul bastone bianco aumentando e semplificando l'autonomia di movimento delle persone con disabilità visiva nei diversi contesti.

A inventare i dispositivi che verranno installati davanti agli accessi della Regione è stato Marco Attini (consigliere nazionale Unione italiana ciechi e ipovedenti), presente alla cerimonia di oggi, che ha voluto chiamarli 'LETIsmart' in ricordo della moglie Letizia, scomparsa alcuni anni fa. "Mi è sembrato bello - ha raccontato - ricordarla anche in questo modo, con il suo nome legato a un sistema capace di offrire più libertà a chi non ne ha. Da sopra il sole, dove si trova ora - ha aggiunto commosso - sono sicuro stia partecipando anche lei a questa bella giornata".

Presenti alla cerimonia anche i quattro Governatori lombardi del Lions club: Sergio Pedersoli, Francesca Fiorella, Massimo Conti e Marco Accolla. Al loro saluto, è seguito quello di Marito Barbuto, presidente nazionale Unione italiana ciechi e ipovedenti-Uici. L'evento si è concluso con una prova pratica di funzionamento dei radiofari, a cura di Diego Bertocchi, presidente della società triestina Scen srl che ha prodotto questi dispositivi