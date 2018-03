Nogara al Pirellone: "Con Fontana daremo risposta ai cittadini"

Il neo consigliere regionale: il territorio lecchese dovrà essere e sarà protagonista perché ha tutte le caratteristiche per primeggiare.

Si prepara a prende avvio la nuova legislatura regionale e il neoletto governatore Attilio Fontana incontra il gruppo della Lega e tra essi il consigliere regionale lecchese Flavio Nogara.

Grande entusiasmo e grande voglia di cominciare a lavorare per il nostro territorio da parte di tutti i 28 neo consiglieri regionali Lega presenti questa mattina in riunione con il Presidente Attilio Fontana e il segretario nazionale della Lega Lombarda on Paolo Grimoldi, il quale ha sottolineato il ruolo centrale della Lega. Siamo la prima forza politica in Lombardia e la nostra priorità saranno i bisogni dei lombardi. Saremo il sindacato del nostro territorio e la prima battaglia da combattere, in sinergia con i nostri tanti parlamentari eletti a Roma, sarà la concretizzazione dell'accordo raggiunto sulle maggiori forme di autonomia per la nostra Regione che presto avrà la possibilità di gestire maggiori competenze e conseguenti maggiori risorse. Questa sarà una legislatura di cambiamento epocale per la Lombardia, grazie alla Lega: siamo tutti al lavoro per fare della nostra Lombardia la Regione più importante in Europa. E il territorio lecchese dovrà essere e sarà protagonista perché ha tutte le caratteristiche per primeggiare in tutti i settori all’interno della nostra stupenda Regione!

