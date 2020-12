Neve e … se arrivasse ancora anche in pianura l'8 dicembre?

Le previsioni meteo del Colonnello Mario Giuliacci: "Quando e dove è prevista neve"

Dopo le due nevicate anche in pianura su Piemonte e Lombardia occidentale. Questo inizio d’inverno 2020 non cesserà di meravigliarci. E’ prevista tra sabato5 e domenica 6 Dicembre una mega-nevicata sulle Alpi centro-orientali, con accumuli fino ad 1.5 metri, come dire che sarebbe neve destinata resistere fino Gennaio, ma neve sprecata per gli appassionanti della montagna e dello sci e per gli operatori turistici. Che scarogna! rabbia! Sono d’accordo E’ prevista neve per martedì 8 Dicembre anche in pianura. Indovinate dove? Sul Piemonte, Piacentino, Lodigiano e forse (dico forse!) qualche fiocco anche su Milano...https://www.meteogiuliacci.it/editoriali/neve-%C2%A0e%E2%80%A6-se-arrivasse-ancora-anche-pianura-l8-dicembre