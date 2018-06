Nelle foto di Bruno Madeddu il racconto discreto del mondo

Molto apprezzata la proiezione fotografia di Bruno Madeddu, nella serata di venerdì 15 giugno presso la Biblioteca di Dolzago, promossa dal locale Foto Club Ricerca e Proposta. Tanti gli appassionati intervenuti che hanno interagito con l’autore, vincitore del Premo Fantini 2017.

Scorrono le immagini, suscitano emozioni, trasmettono sensazioni. Scorre il tempo e l’uomo, presente nello spazio a noi vicino o lontano, con il suo carico di sentimenti che cadenzano il quotidiano divenire. L’uso abbondante del bianco e nero accentua il tono di tante situazioni, mentre altre si rafforzano con l’impiego misurato del colore.

È questo il linguaggio fotografico di Bruno Madeddu, che venerdì sera 15 giugno ha raccontato la sua vita e i suoi viaggi attraverso la fotografia. L’evento si è svolto nella sala gremita della Biblioteca di Dolzago. L’iniziativa, promossa dal Foto Club Ricerca e Proposta, è stata molto apprezzata dai fotoamatori presenti con i quali il fotografo, vincitore del Premo Fantini 2017, ha interagito per quasi un paio d’ore.

«È il riassunto della fotografia che mi appartiene e un bel modo per affrontare la mia esperienza fotografica e la passione che ci porta a fare le cose che ci piacciono di più, a cercare la bellezza, le emozioni per questo tipo di fotografia», spiega Bruno introducendo la serata dopo il saluto del presidente del Foto Club Luigi Farina.

La prima serie di foto è stata scattata per la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) 2017, con la quale il fotografo ha collaborato sul tema nazionale della famiglia: iniziativa che ha riscosso un discreto successo. Situazioni riprese vicino a casa o altrove, entrando però sempre in contatto con le persone in forma molto discreta, avvicinandole con un sorriso, proponendo la propria idea, riprese in situazioni di spontaneità o, in altri casi, impostate. Qui l’uso del colore distingue le condizioni agiate, mentre il bianco e nero accentua la sofferenza, la solitudine.

Emozionante per Bruno è stata la ripresa di uno spettacolo di disabili per rafforzare il linguaggio di persone che, attraverso i gesti, esprimono la loro voglia di riscatto, che portano nel loro animo tanta energia e «tu ti senti un niente». Poi le immagini del treno di Delhi, animato da personaggi ripresi con tagli «spietati» per accentuare ancor più situazioni o la persona di bassa statura. Quindi è stata la volta della terra di origine di Bruno, la Sardegna: contesto esaltato dal bianco e nero. Così come aggiunge un tono particolare ai mille volti dei ritratti ripresi entrando in empatia con il soggetto, anche solo attraverso lo sguardo quando manca il linguaggio della comunicazione verbale, per coglierne la spontaneità.

Speciali gli effetti raggiunti per l’Essenza femminile, ottenuti impiegando particolari emulsioni per ricavare delicati ed evanescenti effetti pastello. E l’autore si sofferma a spiegare, su richiesta dei presenti, le tecniche e apparecchiature impiegate. La lettura della realtà che ci circonda nella Dimensione Antinaturale, dove l’artista fotografo racconta alcuni luoghi innaturali per l’uomo, dove il grigiore trasmette un senso di profonda alienazione, mentre l’uso della grana accentua ancor più il disagio percepito.

L’apprezzamento della serata in uno dei tanti intervento: «Bruno ti ringrazio perché ho imparato tante cose dal punto di vista professionale che non conoscevo. Ho scoperto paesi che non conoscevo. Ti esprimo molto bene con la fotografia. Mi è piaciuta molto la tua sensibilità nei confronti del mondo che ti circonda».

Ultimo atto un gradito rinfresco e la possibilità di continuare a dialogare con un importante fotografo del nostro tempo.