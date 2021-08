Nazionale U17, sfida a Lecco contro la Svizzera

L'assessore allo Sport Torri sarà presente per l'amichevole degli Azzurrini

Tutto pronto per la doppia sfida amichevole fra le Nazionali di calcio Under 17 di Italia e Svizzera: la prima di queste, in programma mercoledì 11 agosto alle 17, si giocherà allo stadio 'Mario Rigamonti' di Lecco. L'assessore allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri sarà presente per assistere dal vivo al primo dei due appuntamenti degli Azzurrini.

La seconda amichevole fra Italia e Svizzera U17 si disputerà venerdì 13 agosto a Losone, nel Canton Ticino. Questi i giocatori convocati, tutti nati nel 2005, da parte del CT Bernardo Corradi: Alessandro Calligaris (Inter), Federico Magro (Lazio) e Paolo Raimondi (Inter) come portieri; Michele Casali (Milan), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Claudio Parlato (Sassuolo), Mane Filippo Calixte (Sampdoria), Mattia Malaspina (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Alessio Piantedosi (Milan), Filippo Saiani (Spal) e Mario Vilardi (Napoli) per i difensori; Bruno Kevin (Sassuolo), Valentin Carboni (Inter), Paolo De Angelis (Roma), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa ), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Francesco Stante (Inter), Tommaso Ricordi (Inter) e Antonio Troise (Lazio) come centrocampisti; Diego Brasili (Lazio), Alessandro Bolzan (Roma ), Simone Leonardi (Sampdoria), Giacomo Marconi (Parma) e Emanuele Benedetti (Milan) per gli attaccanti.