Montagna e sport al via le escursioni estive

Attività fisica per scoprire le bellezze della regione lombarda

Con un ventaglio di otto percorsi di diversa difficoltà, che si snodano tra alcuni degli scorci più belli delle cime e delle vallate lombarde, prende il via domenica 4 Luglio il programma 2021 delle escursioni estive e delle arrampicate in falesia organizzate dalle Guide alpine e dagli Accompagnatori di media montagna regionali.

L'edizione 2021 dell'iniziativa si articola da luglio a ottobre. Sono previste 24 escursioni in montagna nei parchi regionali e nazionali e 18 giornate di arrampicata in falesia.

A seguire i percorsi delle otto escursioni e delle due arrampicate in falesia previste per il 4 Luglio.

Stelvio, Val di Rezzalo: Fumero-Pontela-Rifugio la Baita (SO).

Adamello: Lago della Vacca, ai piedi del Cornone di Blumone (BS).

Alto Garda: Monte Tombea (BS).

Campo dei Fiori: dalla Prima Cappella all'osservatorio astronomico (VA).

Grigna Settentrionale: Baiedo-Piani di Nava-Rifugio Riva (LC).

Monte Barro: il Sentiero Numero 1, il Gran Tour del Monte Barro (LC).

Orobie Bergamasche: alla scoperta della Conca dei Campelli e del rifugio Campione (BG).

Orobie Valtellinesi: alla Baita Pioda, un balcone privilegiato sui 3000 orobici (SO).

Le arrampicate (entrambe in provincia di Sondrio) sono in Valmasino (Sasso di Remenno) e in Valchiavenna (Sasso del Drago). Può parteciparvi anche chi non ha mai arrampicato e gli organizzatori forniranno il materiale tecnico necessario a chi ne fosse sprovvisto.

Le iscrizioni alle iniziative della giornata inaugurale della stagione 2021 sono possibili sino a giovedì 1° Luglio, tramite il sito del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia (www.guidealpine.lombardia.it).