Mons. Franco Cecchin: verso una vera ecologia

Il Prevosto di Lecco: Non si può pensare la felicità dell’uomo al di fuori del benessere naturale.

PREMESSE

Senza alcuna presunzione di offrire soluzioni definitive, desidero solo presentare alcune indicazioni per affrontare un nodo importante della nostra vita personale e comunitaria.

Partire dalla crisi attuale dell’ecosistema può essere lo spunto per prendere coscienza di che cosa è l’ecologia. È dalla difficoltà che può nascere una presa di coscienza e di responsabilità.

Il disagio può essere quindi l’occasione di un coinvolgimento che favorisca un salto di qualità nella mentalità e nel comportamento che parte dall’individuo e si allarga un po’ a tutti. Da qui può scaturire la triplice articolazione che presento:

I - CRISI ECOLOGICA

È opinione sempre più comune che esiste un’emergenza bio-ecologica. Le variazioni climatiche, l’aumento delle polveri sottili, l’inquinamento delle falde acquifere, gli allevamenti intensivi sono alcuni degli aspetti che rendono sempre più critica la situazione ambientale, minando alla radice la qualità della vita nelle sue molteplici espressioni.

II - DEFINIZIONE DI ECOLOGIA

L’ecologia è la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e l’ambiente in cui viviamo, con particolare riferimento all’influenza che le variazioni climatiche e ambientali (comprese quelle indotte dall’uomo) esercitano sugli esseri umani, sugli animali e sulle piante.

III - L’ECOLOGIA DEL PROFONDO

Essere ecologici non è un optional, ma è costitutivo del nostro essere uomini e della salvezza della qualità della vita dell’umanità stessa. Non dimentichiamo che l’essere umano è un essere della natura. Tutta la realtà è in relazione di interdipendenza. Il cosmo è un intreccio di relazioni che manifesta l’uomo e il divino. Non si può pensare la felicità dell’uomo al di fuori del benessere naturale. Il sentirsi parte attiva e distinta della totalità è il fondamento di un nuovo modo di essere e di agire, non più volto alla sopraffazione e al dominio, ma aperto alla condivisione e alla solidarietà, considerando la terra come la casa comune da custodire e coltivare.