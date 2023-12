Mobilità integrata lacuale, oltre 3,5 mln di euro per la provincia di Lecco

Zamperini (FDI): "Risorse fondamentali per incrementare l'attrattività del nostro lago"

Proseguono gli investimenti da parte di Regione Lombardia per la valorizzazione del Lario. Una delibera approvata dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, con l’Assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, e di concerto con l’Assessore al Turismo Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, andrà a finanziare un corposo pacchetto di opere, per uno stanziamento complessivo di 3.513.244 euro, finalizzate ad interventi che saranno realizzati nell'Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) del progetto "M.I.L - MOBILITA’ INTEGRATA LACUALE: UNA NUOVA ESPERIENZA PER VIVERE QUEL RAMO DEL LAGO DI COMO”.

Il progetto si pone l’obiettivo di rafforzare la rete infrastrutturale rivierasca del Lario Orientale per rendere più attrattivo il territorio, in un panorama economico nel quale il singolo contesto territoriale, in tutte le sue componenti istituzionali, sociali e produttive, faccia sistema e si proponga agli investimenti in maniera competitiva.

Il progetto consiste nella riqualificazione dei servizi terra/lago per una migliore fruizione del “fronte d’acqua”. Si tratta di interventi sia di rigenerazione urbana, poiché intervengono su aree che necessitano di essere rivisitate in chiave turistica, che come potenziamento dei servizi di base, cosiddetti di “ultimo miglio” ovvero a completamento di un sistema integrato di mobilita e fruizione.

A riguardo è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese di FdI, Giacomo Zamperini.

«Esprimo grande soddisfazione per questa misura attraverso la quale Regione Lombardia dimostra ancora una volta sinergia con il nostro territorio, finanziando con oltre 3,5 milioni di euro queste opere che contribuiscono allo sviluppo del turismo lacuale aumentandone l’attrattività. Di queste migliorie ne beneficeranno anche tutti i settori correlati, come ad esempio quello della ristorazione, quello alberghiero ed in generale tutta l’imprenditoria locale.» Ha concluso Zamperini.

«Ringrazio gli Assessori Regionali Terzi, Mazzali e Guidesi che attraverso questa misura, hanno dimostrato ancora una volta attenzione verso il nostro lago e la nostra Provincia.»

Di seguito il quadro economico complessivo di tutti gli interventi

Id interventi costi (€)

Comune di Lecco

LOCALITA' CAVIATE: PIATTAFORMA E PASSERELLA A LAGO 1.200.000,00

Provincia di Lecco

VILLA MONASTERO A VARENNA: 810.000,00

nel dettaglio:

RECUPERO DARSENA 380.000,00

RECUPERO ARGINE SUD 240.000,00

RIQUALIFICAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA 190.000,00

Comune di Malgrate

LUNGOLAGO: SISTEMA DI INFOMOBILITA' 183.244,00

Comune di Perledo

RIVA DI GITTANA: 1.170.000,00

nel dettaglio:

FORMAZIONE PEDUNCOLO E PARCHEGGIO 540.000,00

FORMAZIONE PONTILE GALLEGGIANTE 80.000,00

RIQUALIFICAZIONE LIDO 550.000,00

Comune di Valmadrera

LOCALITA' PARE': ILLUMINAZIONE PASSEGGIATA A LAGO, LOCALE

GUARDIANIA 150.000,00

TOTALE Q.E. 3.513.244,00

di cui:

Lavori e costi della sicurezza 2.590.680,00

Somme a disposizione della Stazioni appaltanti 922.564,00

Risorse finanziate da Arest 1.756.622,00

Risorse a carico degli Enti 1.756.622,00