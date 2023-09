Missaglia ritorna il corso della Protezione Civile

Quella prossima a essere organizzata è l'edizione numero 27.

Va nuovamente in scena durante il mese di ottobre a Missaglia il corso di Protezione Civile dedicato a chi voglia acquisire salde competenze per dare man forte all'associazione nella prevenzione del territorio. L'iniziativa si svolgerà dal 17 al 26 ottobre nella sala civica Teodolinda di Missaglia con inizio alle 20.45.

"Il corso -. spiegano i promotori - consisterà nell'organizzazione di sei lezioni teorico-pratiche in cui saranno trattati diversi argomenti riguardanti la Protezione Civile come compiti e obiettivi, organizzazione, legislazione, scenaridi rischio in Lombardia, trasmissioni in normalità ed emergenza e situazioni di catastrofe". Rivolto alle persone maggiorenni, il corso consentità di avere l'attestato di qualificazione di volontario della Protezione Civile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 335/70.86.210.