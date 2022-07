Missaglia arriva "Piazza l'idea"

Giovani e creatività. E uno spazio per fare incontrare le due dimensioni consentendo loro di spiccare il volo congiuntamente

Ai giovani di età compresa tra 15 e 34 anni che abbiano progetti curiosi e innovativi da proporre il comune di Missaglia rivolge l'invito a partecipare all'iniziativa "Piazza l'idea". Si tratta di partecipare in primo luogo a un questionario in cui il giovane interessato potrà condividere le riflessioni, raccontare le sue esigenze su una varietà di temi, dallo sport al tempo libero, dal lavoro alla mobilità "per aiutarci - spiega il comune -a organizzare nuovi servizi e attività nel territorio".

Il questionario comprenderà anche una sezione nella quale ci si potrà esprimere su sensazioni provate nel periodo della pandemia non ancora al tramonto. L'iniziativa, sposata dal comune, rientra nel più ampio ambito del progetto InNetwork- La Lombardia è dei giovani 2021. L'auspicio del comune è di vedere una partecipazione ampia che possa contribuire a sviluppare una riflessione altrettanto vasta sul futuro della città visto in rosa… con gli occhi degli anni verdi. (Cri.Com.)