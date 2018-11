Mimmo Lucano a Lecco? Movimento Nazionale: prima chiarisca

"Non siamo contrari ai dibattitti, siamo ai contrari ai dibattiti a senso unico dove viene espressa un visione edulcorata dell'immigrazione".

Il Movimento Nazionale per la Sovranità di Lecco esprime contrarietà alla proposta di Alberto Anghileri di invitare, a nome del Comune di Lecco, il sindaco di Riace Mimmo Lucano in città a discutere di immigrazione.

La vicenda di Mimmo Lucano, primo cittadino di Riace, ci ha sempre lasciato perplessi: da un lato consideriamo eccessive le misure restrittive per un Sindaco - da ritenersi innocente fino alla pronuncia dei giudici – dall’altro il clamore mediatico, la strumentalizzazione politica fatta dalla Sinistra, è stucchevole.

Mimmo Lucano è diventato una vera e propria Migrante Star, un megafono di una visione a senso unico del problema dell’immigrazione.

Visione portata avanti anche dal consigliere di Lecco Alberto Anghileri che propone la visita del Sindaco di Riace per un dibattito "sulle questioni dell’accoglienza e dell’integrazione delle donne e degli uomini che fuggono dai loro Paesi" a causa di guerre, persecuzioni, miseria e fame. Perchè "la nostra città- prosegue il nostro buon Anghileri - debba continuare nel suo impegno solidale e accogliente". Peccato che lo stesso consigliere da quando siede a Palazzo Bovara volge solo lo sguardo verso il centro della città mentre volta le spalle alla situazione di degrado della stazione e allo spaccio nei pressi del Ferrohotel ed è rimasto silenzioso su diversi episodi accaduti in via Ferriera.

Una sinistra come Anghileri (che ha un importante passato da sindacalista) in crisi di identità, incapace di parlare ai precari, agli operai, alle persone in difficoltà, ai commercianti strozzati dai giganti dell’e-commerce.

Non siamo contrari ai dibattitti, siamo ai contrari ai dibattiti a senso unico dove viene espressa un visione edulcorata e a senso unico dell'immigrazione, dimenticando volutamente i costi sociali ed economi che l’immigrazione porta, facendo finta di nulla sui finti matrimoni, sul continuo prenderei in giro uno stato facendo passare per profughi persone che non lo sono.

Che esempio darebbe il Sindaco di Brivio, presidente del’Anci Lombardia, ai 1516 Sindaci della regione accogliendo la proposta di Anghileri? Quale sarebbe il messaggio? Fate quello che volete, celebrate pure matrimoni finti, fregatevene del codice degli appalti, infischiatevene di tutto, l'immigrazione è il vero lascia passare per fare quello che si vuole?

Il Sindaco di Riace chiarisca nelle sedi opportune il suo modo di amministrare e poi venga a parlare pure della ‘sua’ visione di immigrazione. Noi continueremo invece a dare voce all’Italia vera, quella che ogni giorno fra mille difficoltà porta avanti questo Paese e paga per permettere agli "ospiti" di ricevere vitto, alloggio e pocket money, quella Lecco dei pendolari che ogni giorno passa davanti al Ferrohotel e si rende conto di una storia diversa di quella che raccontano Anghileri e Lucano.

Movimento Nazionale per la Sovranità - Lecco