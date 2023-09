Milano: Ultima generazione traffico bloccato inquinamento aumentato

Assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia: "ambiente si difende con atti concreti e leggi pragmatiche, non con striscioni e slogan banali"

Stamane, mercoledì 20 Settembre, a Milano, un gruppo di attivisti del clima della rete "Ultima generazione" hanno bloccato il traffico in via Fulvio Testi. Pubblichiamo il commento dell'assessore all'Ambiente e Clima, di Regione Lombardia, Giorgio Maione.

“La sostenibilità ambientale si ottiene con una azione di sistema, con atti concreti, con interventi legislativi pragmatici. Non con striscioni e slogan banali”. Lo afferma l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, commentando il blocco stradale, questa mattina, di un gruppo di attivisti del clima della rete Ultima generazione via Fulvio Testi a Milano. “Bloccare il traffico la mattina a Milano quanto è costato in termini di inquinamento?”, ha chiesto ironicamente l’esponente della Giunta guidata da Attilio Fontana, ricordando che “la Lombardia nel mondo è vista come una Regione estremamente avanzata in termini di tematiche ambientali e di contrasto ai cambiamenti climatici”. “Abbiamo relazioni – ha sottolineato – con le più importanti Regioni a livello internazionale con le quali c’è un costante scambio di esperienze e buone pratiche. La sostenibilità ambientale va di pari passo con quella economica e sociale. Queste manifestazioni invece – ha concluso Maione – non fanno altro che danneggiare le proposte serie di sensibilizzazione ambientale”.